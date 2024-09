Výstraha před vydatnými až extrémními srážkami, kterou vydal ve středu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ukazuje, že nejvyšší možný stupeň výstrahy platí pro Tábor, Týn nad Vltavou, Prachatice, Český Krumlov, České Budějovice, Soběslav, Jindřichův Hradec, Třeboň, Trhové Sviny a Kaplici. Vysoký stupeň nebezpečí pak pro Milevsko, Písek, Blatnou, Strakonice a Vimperk.

Na středeční 22. hodinu svolal jihočeský hejtman Martin Kuba povodňovou komisi kraje. "Chci, abychom na základě všech predikcí měli jistotu, že se na všech přehradách i rybnících a všude, kde je to možné, připravujeme i na špatné scénáře," informuje na svém facebookovém profilu.

"I když to dopadne z pohledu povodní dobře, tak pátek i sobota budou o kombinaci silného deště a hodně silného větru. Chci požádat města, obce, spolky i vás všechny, pokud máte naplánované nějaké veřejné akce, abyste zvážili jejich pořádání. Ta kombinace deště a silného větru může být opravdu nebezpečná. Možná to vše bude ok, ale buďte na sebe prosím víc opatrní," dodává Martin Kuba.

close info Zdroj: Se svolením ČHMÚ zoom_in ČHMÚ vyhlásil výstrahu před povodněmi, platí extrémní stupeň nebezpečí.

Povodí Vltavy už začalo upouštět nádrže Lipno a Orlík, i když mají velké rezervy. Podle dispečera ve službě Karla Březiny se vlivem sucha v minulém období vodní nádrže na jihu Čech prázdnily i přesto, že se vypouštěl převážně jen stanovený minimální odtok. „V tuto chvíli jsou zcela volné retenční (ochranné) prostory nádrží a také části zásobních prostorů. Celkový volný objem v nádrži Lipno je nyní 102 milionů m3 a v nádrži Orlík 193 milionů m3,“ uvedl Karel Březina ve středu 11. září dopoledne pro Deník.

Po dohodě s povodňovou komisí města Tábora začali ve středu 11. září v 16.30 hodin vodohospodáři preventivně vypouštět vodu z přehradní nádrže Jordán spodní výpustí až na povolenou kótu 422,50 (dle manipulačního řád), tj. o 64 cm níže, než je nyní. Informoval o tom k večeru mluvčí radnice Luboš Dvořák.

"Toto rozhodnutí vzniklo na základě nepříznivé hydrometeorologické prognózy ČHMÚ. Aktuálně z Jordánu vytéká 2,7 m3 vody za sekundu. Kýženého snížení hladiny lze dosáhnout za 30 hodin. Voda vytéká z hloubky zhruba 15 metrů, kde se nachází anaerobní zóna bez přístupu kyslíku. Město Tábor se proto omlouvá obyvatelům za zápach, který je s odpouštěním spojený," doplnil Luboš Dvořák.