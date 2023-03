Zvládnete tedy všechny investiční akce, které jste si naplánovali?

Ty, které financujeme z našeho rozpočtu, zvládneme. Jestli některé nestihneme, bude to proto, že se zdrželo vypsání dotačních programů některých ministerstev, což se týká třeba investic do škol nebo nemocnic. Stavby máme připravené, ale nemáme kam poslat žádosti o peníze, musíme vyčkávat na vypsání příslušných dotačních programů, které jsou pro dané stavby určené.

Vedete debaty o úsporách ve školství? Je na jihu Čech optimální síť středních škol, nebo jsou některé školy či obory nadbytečné?

Situace je nyní optimální, myslím, že žáky rozumně distribuujeme mezi gymnaziální, jiné studijní a učňovské obory. Síť středních škol je v kraji nastavena tak, aby ze škol nevycházeli mladí lidé, kteří nebudou mít uplatnění na trhu práce. Další gymnaziální obory určitě přidávat nechceme, ale rádi podpoříme vznik nových technických oborů, bude-li o ně ze strany zaměstnavatelů zájem.

A co nemocnice, je jejich současný model ideální, nebo nastal čas pro specializaci některých nemocnic jen na některé typy péče?

V současné době je chod nemocnic nastaven dobře. Můžeme investovat peníze do nových budov, zařízení a také lepších platů zdravotníků. To není samozřejmost všude, některé další kraje doplácejí stovky milionů korun na to, aby nemocnice vůbec fungovaly. Aktuální stav je tedy dobrý, nicméně model fungování nemocnic je třeba plánovat na deset nebo patnáct let dopředu. V tomto ohledu bude důležité, aby se některé nemocnice začaly specializovat třeba na takzvanou jednodenní chirurgii, což jsou ekonomicky velmi výhodné zákroky. Může to pomoci hlavně menším nemocnicím, třeba českokrumlovské nebo prachatické.

Nebudou tyto ekonomicky výhodné zákroky na úkor zajištění akutní péče?

Naopak. Tím, že nemocnice ekonomicky výhodnými zákroky získají další prostředky na svou činnost, budou moci zachovat celé spektrum nabízených zákroků pro všechny pacienty ve všech základních oborech.

Přibývá lidí v důchodovém věku. Bude pro ně více míst v domovech pro seniory?

Míst bude více, tím se zkrátí i čekací lhůty. Aktuálně stavíme dům pro seniory na Jindřichohradecku, další by měl vzniknout v dolním areálu českobudějovické nemocnice, až všechna nemocniční pracoviště přesuneme do horního areálu. Z krajského investičního fondu pak podporujeme i stavbu domovů s pečovatelskou službou v jiných městech. Problém je ale koncepční, kromě toho, že postavíte nové budovy, je třeba do nich sehnat i personál, což není nic snadného.

Z letiště v Plané se letos na dovolenou vypraví první Jihočeši. Jak daleko jsou přípravy? A jak Jihočeské letiště vidíte za pět let, i s ohledem na angažmá zkušeného manažera Ivana Trhlíka, který se ujal vedení letiště?

To, co se podařilo s letištěm, je průlomová věc. Bolestí letiště bylo, že v jeho čele nikdy nestál nikdo se zkušeností s vedením civilního letiště. Byli tu odborníci ještě z dob vojenského režimu letiště, nicméně civilní provoz je přece jen něco jiného. To se teď s příchodem Ivana Trhlíka změnilo. Už jsme udělali nácvik odbavení většího počtu cestujících, abychom byli na léto připraveni. Čeká nás teď etapa uvádění letiště do života. Abychom se tam uměli o cestující dobře postarat, to je teď priorita. Do budoucna má areál letiště obrovský potenciál, odbavovací hala je velmi dobře postavená, vše se dá poměrně snadno rozšiřovat. Věřím, že letiště dostaneme do režimu, kdy odtud po celou letní sezonu budou létat charterové lety do mnoha destinací. Současná nabídka Čedoku je první vlaštovkou, o budějovické letiště už mají zájem i další cestovní kanceláře. Chceme rozvíjet i celý areál letiště, jsou tam obrovské pozemky určené k zástavbě. Rádi bychom sem přivedli firmy, které by tu podnikaly a které by rozšířily nabídku služeb pro cestující.

Kam se v okolí Budějovic hnete, tam se staví silnice – jižní tangenta, dálnice D3 a D4, obchvaty obcí. Čím to, že se dlouho avizované stavby rozhýbaly až teď?

Stavbě každého nového úseku silnice předchází vždy obrovská příprava. A tak se po dvou letech ve vedení kraje dostáváme do fáze, kdy jsme odpracovali přípravu a začínáme stavět. Každý měsíc průběžně kontrolujeme stav připravenosti jednotlivých silničních staveb, a máme tak podrobný přehled, kde je třeba zabrat. Většina staveb je výsledkem úzké součinnosti kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Hodně mě zajímá stavba dálničního obchvatu Budějovic, která je ale v režii státu, i tak se neustále snažím tlačit na to, abychom v příštím roce obchvat už dokončovali. V plánu jsou i další silnice. Jestli nám vyjdou všechny odhady, příští rok začneme stavět severní spojku, začne také rozšiřování silnice z Budějovic na Písek nebo stavba druhé etapy obchvatu Kaplice. Dokončíme přípravu obchvatu Blatné nebo zadáme soutěž na výstavbu obchvatu Tábora. Mám z toho radost, je to práce mnoha lidí, které si vážím.

K dění v krajském městě – rozhodnutím soudu nedávno padla některá dopravní omezení v centru Českých Budějovic. Vyhovuje vám současný stav, nebo auta, kterých na náměstí a v okolních ulicích znovu přibylo, překážejí?

Současný stav je mezistupeň před dalším rozhodnutím. Dopravní omezení v centru ušilo předchozí vedení města horkou jehlou a špatně je projednalo, což potvrdil soud. Musíme usilovat o zklidnění celého centra, ale je to komplexní problém. Dokud neodvedeme tranzitní dopravu na dálnici, je třeba si uvědomit, že všechen tranzit ze severu republiky na jih nám jezdí jen kousek od náměstí. Je třeba si také přiznat, že doprava v ulici Na Sadech a kolem centra není jen o tranzitu, ale i o vnitřní městské dopravě. Tu musíme také zklidnit, ale ne komplikovanými jednosměrkami v centru, avšak komplexním řešením spojeným s dostavbou parkovacího domu u sportovní haly. Jestli se nová omezení v centru města objeví třeba až za rok a budou dobře a správně fungovat, je lepší si počkat než to dělat překotně.

Jsou stále aktuální plány na výstavbu záchytných parkovišť u příjezdových tras do Budějovic? Hlavně ve směru od jihu, odkud přijíždí nejvíce aut.

Ve směru od jihu by jedno záchytné parkoviště fungovat mohlo, a to u letiště. Máme tam pozemek. Nicméně i tady je třeba plánovat v souvislostech. Nemá smysl postavit parkoviště někde v poli, jako to udělali třeba v Plzni nebo Brně, když tam pak parkuje deset aut a dalších 390 parkovacích stání zůstává neobsazených. U parkoviště je třeba vybudovat obchodní zónu, aby si lidé, kteří tu zaparkují, mohli před odjezdem domů nakoupit. A zároveň musí fungovat rychlé spojení MHD do centra. K tomu je nezbytná například stavba mostu do Papírenské ulice, aby se cestující MHD dostali od letiště k nemocnici za dvě minuty a nemuseli složitě přes Dlouhou louku.

Nedávno jste představili volnočasový areál na levém břehu Vltavy. Jaký další projekt z těch, které jste Budějčákům před komunálními volbami slibovali, je na řadě?

Nyní chceme přijít s řešením parkování na největším budějovickém sídlišti Máj. Když se tam projdete nebo projedete večer, zjistíte, že tamní podmínky k parkování neodpovídají městu 21. století. Nejen z hlediska kultury parkování, ale i z bezpečnostního hlediska. Kdyby tam někde začalo hořet, nastal by kvůli autům parkujícím doslova všude velký problém. Chceme také představit revitalizaci Zátkova nábřeží, aby v centru kromě náměstí vzniklo další atraktivní místo pro Budějčáky i turisty. Další projekty budeme představovat postupně. Zásadní je vždy zároveň říct, kdy přesně daný plán zrealizujeme. V posledních dvaceti letech se obyvatelům Budějovic jen ukazovaly líbivé obrázky, jak by se to či ono místo mohlo proměnit, ale reálně se tu nic neudělalo.

Loňské počty turistů v Česku ještě nedorovnaly podle informací CzechTourism stav před pandemií covidu. Co na jihu Čech chystáte, aby se počty turistů zvedly? A je vůbec žádoucí vrátit se do stavu před pandemií?

Máme výhodu, že jižní Čechy nabízejí úžasnou přírodu a krásné památky v takové koncentraci, že nám žádný jiný kraj nemůže konkurovat. Nevýhodným aspektem ale je, že na jih Čech lidi jezdí hlavně v létě, teď už díky nabídce skiareálů i v zimě, ale málo turistů je tu třeba na podzim. Je nutné, abychom měli atraktivní vyžití i pro mimosezónní období, na tom je třeba zapracovat. Zaměřit se chceme i na kongresovou turistiku, hlavně v Budějovicích. Kdokoliv tady chce udělat velký kongres, zjistí, že nemá kde ubytovat účastníky. Na rozvoji kongresové turistiky začal kraj spolupracovat s městem a budějovickým výstavištěm.