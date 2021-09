Ti na úvod představili chod parlamentu včetně svých funkcí. Následně se zeptali hejtmana na to, jak on vzpomíná na dobu své školní docházky.

Kuba je ujistil, že jednou budou určitě vzpomínat na školní léta stejně krásně jako on. Dále žáky zajímalo, zda jsou návštěvy škol pravidelnou součástí práce hejtmana, či jsou výjimečné. Dozvěděli se, že se snaží pravidelně objíždět ZŠ i SŠ po kraji. Poté v 6. třídě děkoval dvěma hochům za to, že se na konci loňského školního roku zachovali jako skuteční hrdinové, když se na autobusové zastávce zastali starší dámy, kterou obtěžoval opilý muž.

"Ocenil jejich statečnost a předal dárky. A našel si čas i na to, aby se ostatních dětí zeptal, jak se jim ve škole líbí, jak zvládly distanční výuku a co říkají na testování, které probíhalo na začátku školního roku," poznamenala ředitelka 4. ZŠ Jana Šperlová. Na závěr návštěvy hejtman poobědval ve školní jídelně. "Je to pro něj už prý taková tradice, kterou velmi rád na svých cestách po základních a středních školách dodržuje," doplnila ředitelka.