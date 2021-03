Policejní mluvčí Hana Millerová popsala, že žena hendikepovaného hledala, ale nenašla a měla o něj strach. Na místo byla ihned vyslána hlídka suchdolských policistů. Ti seniora ale nenalezli. Proto byla rychle zorganizována pátrací akce, do které byli nasazeni policisté ze Suchdola nad Lužnicí a Třeboně, profesionální hasiči z Třeboně, dobrovolní hasiči ze Suchdola nad Lužnicí, Rapšachu a Majdaleny i vojáci AČR.

"Do pátrání se dobrovolně zapojili i občané z obce, ze které pohřešovaný senior pochází. Informace o pohřešovaném byla policisty rovněž předána do Rakouska. Ve 21.15 hodin byl zjištěný poznatek posledního výskytu pohřešovaného, a to přibližně v 16 hodin v lesním porostu u tamní hájovny," sdělila mluvčí.

Na místo poté dorazil policejní psovod z Hradce se psem Gaunerem. "Policejní psovod Lubomír Ábel na místě posvítil do lesa, protože chtěl použít policejního psa k vyhledání pachové stopy pohřešovaného. Ještě před nasazením čtyřnohého pomocníka však spatřil ve tmě v lesním porostu siluetu člověka. Tu osvítil a k postavě se přiblížil. Vzápětí zjistil, že se jedná o pohřešovaného muže, který byl opřený o strom poblíž lesní cesty," přiblížila mluvčí, jak muže našli.

Letecká podpora byla ještě před příletem odvolána. Pátrací akce ve 21.45 hodin skončila. Na místo přijela záchranka ze Suchdola nad Lužnicí, která neshledala u vypátraného muže žádné zranění, a proto byl převezen domů.