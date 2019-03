„Firma pověřená zhotovením územního plánu přijede na první z řady setkání s vedením obce a občany, aby si všichni řekli, co v plánu chtějí,“ nastínil postup starosta Heřmanče Zdeněk Mayer.

Jak dále přiblížil, bude se během příprav plánu řešit například lokalita pro nové stavební pozemky na rodinné domky. Kromě toho navazuje plán také na projekt kanalizace, která by měla vést středem obce a související výkopové práce by mohly zasahovat do soukromých pozemků.

Náklady na vytvoření územního plánu se odhadují na 180 tisíc korun. Z toho by půlku mohla pokrýt dotace, pokud ji obec získá.