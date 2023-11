Stavba je rozdělena do dvou etap. V letošním roce se realizovala první část prací, zahrnující rekonstrukci od křižovatky v Liščích horách ke křižovatce v obci Peč. „V současné době už je hotová finální vrstva asfaltu i vodící linie, to znamená čáry na vozovce, chybí ale zatím svislé dopravní značení. Zároveň probíhá ještě asfaltování úseku do Peče a je tam poměrně vysoká intenzita dopravy ze strany stavby, z tohoto důvodu se křižovatka v Liščích horách dříve otevírat nebude,“ upřesnil místostarosta Dačic Jiří Baštář s tím, že řidiči projedou nově upravenou křižovatkou až 1. prosince.

Začala oprava silnice ze Slavonic na Dačice. Řidiče čekají objížďky i u Lásenice

Silnice v Liščích horách během rekonstrukce doznala podstatných změn. „Tato křižovatka byla dříve nepřehledná a zároveň nebezpečná. V minulosti se tam stalo také několik nehod s vážnými následky. Proto byla její rekonstrukce spojená s opravou silnice z Dačic na Slavonice,“ připomněl dačický místostarosta.

Na nově upravené křižovatce přibyl ostrůvek, který umožní řidičům lepší výhled a odbočovací pruh směrem od Dačic. Úprava křižovatky v Liščích horách vyšla na 17,5 milionu korun.

V příští stavební sezóně se dostane také na silnici mezi Dačicemi a Slavonicemi. Opravy čekají téměř deset kilometrů dlouhý úsek včetně mostu v Dolním Bolíkově. Jde o důležitý silniční tah z jižních Čech a Vysočiny do Rakouska. Úzkou cestu zatěžuje především kamionová doprava. Kompletně hotovo má být do září roku 2024. Zhotovitelem stavby je společnost Dačice - Slavonice s vedoucím společníkem MI Roads. Náklady na rekonstrukci silnice jsou 193 milionů korun včetně DPH. Akci financuje Jihočeský kraj ze svého rozpočtu.