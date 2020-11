Radnice společně s občany řeší budoucnost kulturního domu (KD) ve Strmilově. Členové rady města totiž dokončují práce na aktualizaci strategického plánu Strmilova na roky 2021 – 2026.

Ve Strmilově hledají nové využití pro kulturní dům. | Foto: Město Strmilov

Jaroslava Sedláková z Městského úřadu ve Strmilově vysvětlila, že v rámci strategického plánování se ptají veřejnosti, co by chtěli v nejbližších letech řešit. „Nejvíce zaujalo budoucnost kulturního domu. Lidé mohou připomínkovat strategický plán do konce roku, jsme otevřeni podnikatelskému sektoru. Třeba by tam někdo mohl mít svou provozovnu, může tam být i ordinace, drobný živnostník,“ naznačila úřednice. V současné době je kulturní dům v nájmu. „Konali se zde v minulosti diskotéky, které jsou teď zastavené. Doba nájmu uplyne za dva roky. Do dvou let se bude muset stavebně zasáhnout,“ uvedla.