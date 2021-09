"Ráno v pět hodin jsem odjela do práce a když jsem se odpoledne vrátila, Sany už na zahradě nebyla. Neviděla jsem vůbec nic podezřelého. Sany byla vychovaná, i když byla otevřená vrata, nikdy nešla ven a určitě by sama neutekla," popsala okolnosti zmizení majitelka fenky, která zároveň vyvěsila zprávu se žádostí o pomoc při pátrání na sociální sítě.

Sany je navíc podle majitelky ostřejší povahy a nikdo by si jí jen tak neodvedl. "Dovnitř by určitě nikoho nepustila, ale policie nám řekla, že to tady v okolí rozhodně není první takový případ. Zloději prý psa klidně uspí přes plot. Ozval se nám také pán, který bydlí kousek odsud, že nachytal cizího člověka, který mu krmil psa přes plot," dodala ke krádeži majitelka Sany.

Dala by prý cokoliv za to, aby se její chlupatá kamarádka našla. "Je to hrozné, všude jí vidím. Modlím se každý den, aby se našla. Nejhorší je, že nevím, komu se dostala do rukou, co s ní dělají," domýšlí si.

Pokud máte k případu zmizení Sany jakékoliv informace, volejte majitelce na číslo 723 980 819. Případem se zabývají také čimeličtí policisté.