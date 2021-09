Policejní stanice v Hluboké během tří měsíců získá nové kanceláře, sociální zázemí i omítky. „Pracovat by se mělo pouze v interiéru, jde především o odvlhčení objektu,“ upřesnil Pavel Dvořák. Bývalé sýpky jsou podle něj historickou budovou, která již potřebovala obnovu. „Ačkoliv máme pro veřejnost novou recepci a výslechovou místnost, zázemí policistů bylo již nevyhovující,“ uzavřel s tím, že práce by měly trvat asi 100 dní.

Od roku 1996 po zániku mateřské školky zde bylo zřízeno obvodní oddělení. „Policisté tady sloužili až do roku 2011. Hlubocký obvod je totiž jeden z největších na Českobudějovicku a má více než 48 kilometrů čtverečních,“ podotkl Bajcura.

Jak sdělil policejní mluvčí Milan Bajcura, omezení policejní služby na jednom z největších obvodů v okrese rozhodně nehrozí. „Rekonstrukce je plánována nejméně do konce roku, výkon služby nebude nikterak omezen, oznámení lze podávat v Ševětíně, telefonicky nebo emailem, jak jsou občané klasicky zvyklí,“ přiblížil.

V následujících třech měsících Obvodní oddělení policie Hluboká nad Vltavou získalo zázemí ve své dceřiné budově na stanici v Ševětíně. Hlubočtí policisté se totiž díky rekonstrukci stávající služebny v Masarykově ulici dočkají nového zázemí. Stěhovaní bylo rychlé, neztráceli čas a rovnou se vrhli do práce.

