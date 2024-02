Po smutku přišlo překvapení. Dvě čápata z komína pivovaru řádění bouřky přežila

Správci zámku společně s městem si dali za cíl hnízdo čápům vyspravit. Ve středu ráno proto u zámku zakotvil jeřáb s dlouhým ramenem, které vyneslo k hnízdu na komín dva muže v bílých oblecích. Lopatami a sekyrkami postupně rozebírali zbytky původního rozpadlého hnízda a v pytlích je sváželi dolů. „Bude tam ponechán nějaký základ a odborná firma, kterou jsme sjednali, to hnízdo znovu z části vyplete a udělá nový základ tak, aby ti čápi, kteří zřejmě už během několika týdnů přiletí, měli pohodlí a mohli u nás znovu zahnízdit. Doufáme, že hnízdo opět několik dalších let vydrží,“ vyjádřil přání kastelán jindřichohradeckého zámku Jan Mikeš. Kvůli zásahu do čapího hnízda bylo ale nejdříve nutné vyřídit potřebná povolení. Čápi jsou totiž zákonem chránění ptáci. „Vše jsme konzultovali s odborem životního prostředí na Jihočeském kraji. Poté jsme se domluvili s firmou, která už má s opravou čapích hnízd zkušenosti. Tady to bylo ještě složitější kvůli velice nesnadnému přístupu ke komínu tím, že je součástí budovy. Nejdříve jsme doufali v pomoc hasičů, kteří nicméně nemají techniku takovou, aby se k tomu hnízdu dokázali rozumně dostat, proto jsme povolali jeřáb se speciální klecí,“ vysvětlil postup kastelán.

Čápům na Hradecku se mimořádně daří. Pár v Kardašově Řečici ale mláďata nevyvedl

Přestože čápů v našich končinách dlouhodobě spíše ubývá, loňská sezona čapích mláďat byla pro odborníky překvapivá. „Tolik čápů na jihu Čech snad nepamatuji. Jde všeobecně o opravdu pěkný rok. Přičítám to velkému množství potravy, protože když jí čápi mají méně, počet mláďat sami regulují a vyvedou jich méně. Je to přirozený přírodní výběr,“ připomněl ornitolog Martin Kulhavý. Čapí páry navíc loni obsadily i hnízda, která zůstávala dlouhodobě prázdná. Po dlouhých dvanácti letech se loni konečně dočkali v Kardašově Řečici a v hnízdě na střeše tamní základní školy černobílí ptáci znovu zahnízdili. Mláďata se jim ale nakonec vyvést nepodařilo.

Letos se díky teplému počasí čápi objevili na jihu Čech poměrně brzy. Radost z prvního posla jara mají od pátku 16. února obyvatelé obce Sedlec na Českobudějovicku. Čápa na komíně prodejny vedle kostela pozorovali na hnízdě i následující den. Hromadný návrat černobílých ptáků ale očekávají ornitologové až se začátkem března.