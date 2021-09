Vymění žárovku, posekají trávník, vymalují, přestěhují, opraví pračku, myčku, udělají elektriku, vnitřní rekonstrukci i fasádu. Zvládnou za pomoci dalších řemeslníků i postavit dům.

Z koníčka zaměstnání

Své služby nabízejí Ondra a Jirka především na Táborsku, ale vyjíždí za zakázkami i napříč krajem. Hodinový manžel byl nejdřív spíše koníček a přivýdělek, ale zakázky se začaly hromadit, až se z toho stala pro oba práce na plný úvazek.

Čtyřiatřicetiletý Jiří a jeho devětadvacetiletý bratr Ondřej hned na začátku upozornili, že s filmem Hodinový manžel nemají nic společného. „Podnikat jsme začali spontánně, řekli jsme si, že občas po práci smontujeme nějakou skřínku, přivrtáme poličku a něco opravíme,“ uvedl Jiří Novák.

Po třech měsících však měli tolik práce, že jim zabrala mnohem více času a museli si založit živnost. „Tak se to rozjelo, že jsme museli všech dalších aktivit nechat,“ doplnil Ondřej Novák.

Našli díru v trhu

Zjistili, že o podobné služby je velký zájem. „Možná jsme našli díru v trhu, nevím, ale každopádně máme práce opravdu nad hlavu,“ dodal Ondřej, který je vyučený elektrikář.

Lidé jim nejčastěji volají, když si nevědí s něčím rady. „Také se často nemohou dočkat specialisty. Potřebují řemeslníka jako je zedník nebo elektrikář, na které dlouhá čekací lhůta,“ zmínil Jiří, který je zedník, a tak se s bratrem výborně doplňují.

Zakázky se jim ale také kupí, nejméně na rok mají vystaráno. „Včera volala třeba paní, že chce posekat jenom trávník, většinou pro někoho něco uděláme a pak se ozývá znovu,“ dodal Ondra.

Na tomto zaměstnání je baví různorodost. „Nejde zásuvka, protýká záchod, chtějí vymalovat, nasekat dřevo. Když si nás objednají, tak zvládneme všechno možné,“ vysvětlil Jirka výhody.

Ženy a lidé z paneláků

Nejhorší je podle jejich slov nosit materiál jako sádrokartonové desky do čtvrtého patra bez výtahu. „Někdy i jednání s lidmi může být těžšího kalibru,“ smál se. Za špinavou práci považují instalatérství u starších toalet. „To je docela dobrota, když na toalety někdo nesáhl sto let, ale my to zvládneme i přes zápach s přehledem,“ upozornil Ondřej.

Podle bratrů Novákových jejich umu využívají především ženy, jejichž muži si nevědí s něčím rady. „Většinou nám tvrdí, že mají manžela na služební cestě,“ prozradil Jiří Novák s tím, že občas druh leží na gauči a radši to nekomentuje.

Primárně pomoc žádají lidé z panelových domů. „Většinou jde o panelákové lidi, obyvatelé vesnic si spoustu věcí umí vyřešit sami, také hodně starší ročníky,“ doplnili fakta.

Občas dostanou i svačinu, kávu nebo i oběd. Snaží se poradit i bezplatně po telefonu, když jde o banalitu. „Nejlepší reklama je dobře odvedená práce, lidé se k nám vracejí, nebo nás doporučují, což je fajn,“ sdělil Jirka, že jim v praxi funguje dobré jméno.

Doma je doma

Táborsko by jim na výjezdy stačilo, ale občas se zatoulají i za hranice okresu. „Když je něco zajímavého i dále, tak jedeme také. Byli jsme pracovně ve Zlaté Koruně, v Praze i Humpolci, ale raději se držíme doma,“ naznačili hodinoví manželé.

Na každou pochůzku si berou jiné vybavení. „To, co je potřeba je velice individuální, i přesto je dodávka stále plná. Věci si připravujeme na každou štaci zvlášť,“ vysvětlil Ondřej.

Srovnání s pohádkovými postavami Patem a Matem je neuráží. „V podstatě jsme odborníci na všechno, a co nevíme, tak si rádi zjistíme. Dokonce jsme schopní vyjet i pohotovostně, někteří lidé nám volají i v noci,“ doplnil Jirka s tím, že jde většinou o problémy s elektrikou.

Vtipné příhody nechybí

Oba živnostníci se při práci nenudí, potkávají zajímavé lidi a zkušenosti mají i se zvířaty. O veselé příhody není nouze. „Jedna paní měla na stavbě papouška, ten jí seděl na drdolu, protože byl zvyklý. Jak nás uviděl, tak si nemohl vybrat, komu si sedne na hlavu, jestli mě nebo kolegovi, ale u nás se neměl, kde držet a oba nám poškrábal,“ nastínil Ondřej zážitek s opeřencem.

Narazí i na živočichy, kteří se motali, kde neměli. „V rozvaděči jsem našel spečenou krysu, to se občas stane, že vleze nějaký hlodavec do elektriky a zabije ho proud,“ uvedl Jirka.

Nejmenovaný gentleman si našel přítelkyni s dětmi a potřeboval barevně vymalovat. „Šlo o byt, a barvy neuvěřitelné, sytě růžová, modrá, oranžová a krémová. My si dělali srandu, že to bude hrozné, až se rozejdou a budou to muset dát do původního stavu,“ vysvětlili. Řekli mu: „Až se budete stěhovat, a bude to třeba vymalovat, tak nám nevolejte,“ dodali s tím, že se za týden dozvěděli o jejich rozchodu.

Erotické služby neposkytují

Paradoxně podle bratrů Novákových na erotiku nejvíce narážejí muži. „Takové ty sexuální hrátky, které od toho spousta lidí očekává a mluví o tom, neposkytujeme. Zvláštní je, že narážky na to mají většinou chlapi, a ptají se nás třeba bokem, jestli to děláme a za kolik,“ komentoval Jirka Novák.

Ženy to na ně moc nezkouší. „Občas se nám přihodí nějaký náznak, ale raději to přejdeme. Z 99,9 procent nás nikdo neobtěžuje,“ popsal Ondřej. Občas si myslí, že když ukážou bujný dekolt, tak by mohly mít nějakou údržbu zadarmo. „Ale to na nás neplatí,“ upozornili s tím, že jsou schopní nabídnout kompletní výstavbu domu kromě těchto praktik.

Potíže se jménem

V Čechách je Novák jedno z nejčastějších jmen, a tak s tím zažili i v rámci profese Hodinový manžel nesnáze. V regionu totiž fungoval stejnojmenný hodinový manžel, ten si bral různě zálohy, taky občas někde něco pokazil, nebo možná i tipoval objekty pro zloděje. „To se za námi hrozně vleklo, že jsme taky Nováci, v tom jsme měli hodně těžký začátek. Ještě letos volal nám soudní znalec, odborník z Pelhřimova, že se jede podívat na fasádu, kterou jsme zkazili, kdy se můžeme dostavit,“ podotkl s tím, že nešlo vůbec o jejich dílo.

Reklamace řeší hned, a vědí přesně, kde a jakou činnost odvedli. „Pokud se nám něco nepovede, tak opravy řešíme hned, to jde všechno stranou, abychom vyšli vstříc klientům. Finanční doklady si pečlivě ukládáme a evidujeme, a tak přesně víme, kde jsme byli,“ vysvětlili.

Pokud vidí, že na něco jsou jejich schopnosti krátké, nebo před nimi někdo odvedl nedokonalou práci, raději zakázku odmítnou. „Nejhorší je asi staré uhlíkové vedení v panelácích, někdy přijdeme k opravdu šíleným věcem. U jednoho domu jsme museli odmítnout dělat fasádu, protože letěl do strany,“ poznamenal Jiří.

„Stává se, že lidé pustí do drobné opravy sami, a napáchají více škody než užitku,“ dodal Ondřej s tím, že pak je jejich nasazení dvojnásobně časově náročné. „Například ulámané roháčky u praček (pozn. redakce ventil ze zdi) a vyplavené paneláky z toho,“ uzavřel nejčastější chybou z praxe.

