Hokejbalisté Olympu se proti Karviné vytáhli

Jindřichův Hradec - Hokejbalisté jindřichohradeckého Olympu ve 14. kole I. ligy porazili favorizovanou Karvinou 7:3.

Ilustrační foto.Foto: Lucie Hunalová

Druhý tým tabulky, který se netají ambicemi na postup do extraligy, na jindřichohradeckou Hvězdárnu přejel z Prachatic, kde den předtím podlehl Horalům 3:8, přičemž se tam prezentoval velmi otevřenou hrou. Přestože se mu nevyplatila, jal se ji produkovat i v Hradci. Tentokrát byl zprvu o mnoho úspěšnější, jelikož si hned v úvodu zajistil dvoubrankový náskok.



Reakce domácích na stav 0:2 přišla po 38 vteřinách, kdy snížil Matouš Smudek. Po vstřelené brance Olymp pořádně ožil a na konci první třetiny převahu proměnil ve vyrovnání. Dvaatřicet sekund před přestávkou srovnal na 2:2 Martin Čapek.

V 15. kole Olymp bude hrát znovu doma. O vylepšení svého 8. místa se v neděli 12. listopadu bude snažit proti třináctým Tygrům z Mladé Boleslavi (14:30).

Do prostředního dějství jihočeské mužstvo vstoupilo nabuzené, vypracovalo si tlak, který zužitkoval ve vedoucí branku Martin Hunal, i když jeho trefa byla z kategorie šťastných. Ve druhé třetině hráči Olympu byli permanentně nastěhováni před klecí karvinského gólmana Lukáše Smolky. Počastovali jej 15 ranami, z nichž ta, kterou vyslal ve 27. minutě Martin Klimeš se ukázala být vítěznou. Asistenci u ní si připsal i veterán Bronislav Mátl, jenž je jinak velmi svátečním sběratelem kanadských bodů. O 68 vteřin později pak Jaroslav Matějka zvýšil na 5:2.

Hosté na začátku třetí patnáctiminutovky ještě trochu zazlobili, když v její 19. sekundě snížili na dvoubrankový rozdíl, ale více jim už domácí celek, který výtečným způsobem opět držel brankář Filip Janák, nedovolil. Definitivu zisku potřebných tří bodů poté ještě potvrdil v přesilovce Jiří Plášil a sedmým gólem Matějka.



Jaroslav Matějka, útočník Olympu: „Pro nás je to důležitá výhra. Myslím si, že zasloužená, i když jsme byli v úvodu v nedbalkách. Víceméně nás nastartoval teprve první vstřelený gól. Karviná hrála dobře, avšak my máme rovněž kvalitní tým, což jsme tentokrát potvrdili i proměňováním šancí. To jinak v našem podání zrovna nebývá pravidlem.“

Roman Pišný

Olymp J. Hradec – HbK Karviná 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)

Góly a přihrávky: 8. Smudek (Slanina, Miláček), 15. Čapek (D. Mátl, Škarda), 18. Hunal, 27. Klimeš (Plášil, B. Mátl), 28. Matějka (Škarda), 39. Plášil (Slanina), 43. Matějka (Škarda) – 4. Pacas (Říman), 7. L. Rosůlek (Pala), 31. Pacas (Říman). Střely na branku: 35:26. Vyloučení: 4:3, z toho F. Janák (JH) 10 min. osobní trest. Využití: 1:0. Rozhodčí: Martis – Soukup. Diváci: 52.

J. Hradec: F. Janák – Hunal, B. Mátl, Smudek, Landkammer, T. Kohút – Čapek, Matějka, Miláček, Strašík, Škarda, Janeček, Klimeš, Slanina, Přibyl, D. Mátl, Plášil.