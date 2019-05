Částku do 450 tisíc korun hodlá radnice zaplatit za dvě nové oddělené stavební buňky, které poslouží hokejbalistům u hřiště na Hvězdárně.

Podle kapitána týmu mužů HBC Olymp Marka Miláčka mají dosavadní buňky už dávno po životnosti a hráčům doslova padají na hlavu.

„Dřevo je vyhnilé a do toho nám začalo zatékat střechou. Snad se nového zázemí pro převlékání co nejdříve dočkáme. Věřím, že i takovéto věci mohou být ku prospěchu, co se týká náboru dětí, případně i dospělých hráčů,“ uvedl kapitán s tím, že nové zázemí může pomoci i v konkurenceschopnosti vůči ostatním sportům.

Pokud radnice sežene dodavatele, mohly by nové buňky začít sloužit ještě letos koncem léta.

První pokus

Poprvé se radnici ozvaly dvě firmy. „Přestože v zadání bylo uvedeno, že se jedná o prostory pro šatny pro hokejbalová družstva, obě firmy nabídly instalaci dvou buněk v jedné řadě propojených do jediného prostoru bez dělicí stěny,“ řekl starosta města Stanislav Mrvka.