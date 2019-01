Jindřichův Hradec -KLH Vajgar při postupu do play off zažádal o urychlené vyplacení dalších dotací od města.

Ilustrační smínek. | Foto: Jan Votava

Hokejisté jindřichohradeckého Vajgaru postoupili do vyřazovacích bojů II. ligy a v současné době mají velice dobře rozehranou čtvrtfinálovou sérii, v níž vedou nad Nymburkem 2:0 na zápasy.



Díky této skutečnosti si mohli zažádat o finanční injekci z městské pokladny, kterou v minulém týdnu odsouhlasili radní města. O skutečném přidělení částky ve výši 142 500 korun však rozhodnou až zastupitelé na svém veřejném zasedání 29. února.



Ke konci loňského roku zastupitelé po delší diskusi rozhodli o přidělování peněz čtyřem ligovým seniorským sportovním týmům, a to ve třech částech: základní složka, peníze při postupu do vyřazovací fáze a dotace za případný úspěch v play off.

O peníze v druhé položce žádali prozatím jenom hokejisté, podle starosty města Stanislava Mrvky čeká postup a následné žádosti o další dotace i basketbalisty Lions a hokejbalisty Olympu. Házenkářky natolik úspěšné, bohužel, nebyly. „Každá žádost se bude schvalovat samostatně,“ sdělil hradecký starosta.



K dotacím pro hokejový tým se vyjádřil i výkonný ředitel Vajgaru František Dvořák: „Letošní sezona je první, ve které město podporuje seniorské týmy a při které byla stanovena jasná pravidla. Požádali jsme si nyní o urychlené vyplacení, peníze se totiž hodí v době, kdy ještě něco vyřeší. Za dotaci jsme pochopitelně rádi, ale je pravdou, že celková částka ani nepokryje naše letošní celoroční nájmy.“