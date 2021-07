Dávka kvalitního humoru pro dospělé, vulgarismy, lehká erotika, nečekané výstupy, interakce s publikem, to se musí zažít na vlastní kůži. Během jednotlivých vystoupení stříká voda, šlehají plameny a po stage se valí kouř. Celou atmosféru dokresluje živá hudba. Turné na jihu zahájili děsiví umělci v jihočeské metropoli, chystají se také do Písku a Strakonic. Posléze se na dvouhodinou zábavu mohou těšit i lidé v Klatovech a Plzni.

Originální show provázená stand-up výstupy děsivého klauna doznala během posledního roku řady změn. Přibyl nejen erotický náboj, ale i řada nových tváří. Každý si v průběhu vystoupení najde to své.

Nechybí ohňová show, vodní radovánky, či akrobacie v netradičních kostýmech a další nečekané kousky. Během programu na pódium přijede také automobil, na kterém kreatura (hadí muž) předvede ohebnost svého těla. Účinkující proběhnou mezi diváky s rakví, zesměšňují a lekají návštěvníky, či s nimi pijí drinky z injekčních stříkaček.

A protože Deník chtěl tuto zábavu s Ohanou zprostředkovat i svým čtenářům, vyhlásil soutěž o 3 krát 2 VIP vstupenky na představení Wanted – Want it. První tři čtenáři, kteří odpověděli správně, tak budou moci vyrazit na show:



1) Co znamená jméno cirkusu Ohana v češtině? Ohana pochází z havajštiny a znamená opravdu rodina. Název vymyslela jedna z nejmladších členek cirkusu Marcelka podle animované pohádky Lilo a Stich. Cirkus k tomu použivá i podtitul. "Ohana je rodina. Nikdo nezůstane sám a opouštěný!"



2) V jakém jihočeském městě se v roce 2016 začala psát historie Ohany? Hluboká nad Vltavou.

Vznik cirkusu Ohana.Zdroj: z knihy Špína aneb v těle klauna

3) Jak si říká průvodce představením, klaun inspirovaný hororem To, a kolikrát se během show převlékne? Klaun a zároveň manažer cirkusu Matěj Břešťák si říká Špína (je to také jeho oblíbená hláška v programu a vzniklo to už během jeho školních let). Během představení se nepřevláká ani jednou narozdíl od ostatních postav. Naopak se na konci dvouhodinového vystoupení odmaskuje.

Vstupenky získaly samé dámy: 1) Monika S., Soběslav 2) Olga J., Horní Planá 3) Eva Z., Netolice. Největší problém dělala čtenářům otázka číslo dvě. Všem vítězkám gratulujeme a přejeme pěkný zážitek.