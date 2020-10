O burzu, která se konala na půdě Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci, byl velký zájem. I přes zpřísněná hygienická opaření se budoucím studentům představilo 48 středních škol a učilišť z jižních Čech, Vysočiny, ale i východní Moravy. Burzu navštívila také 1. místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová, která má oblast školství na starosti a také vedoucí jindřichohradeckého odboru školství Eva Krejcarová.

PŘÍSNÁ OPATŘENÍ

„Prostory jindřichohradecké fakulty, kde se burza konala, jsme se snažili maximálně přizpůsobit tak, aby byl mezi vystavovateli dostatečný prostor, k dispozici měli i ochranné roušky a rukavice. U vchodu jsme pro všechny příchozí připravili dezinfekci a místní základní školy měly daný harmonogram, aby chodily v konkrétních časových intervalech,“ popsala hlavní organizátorka Milada Petrů, ředitelka oblastní kanceláře Jhk v Jindřichově Hradci.

„Velmi nás těší, že i přes současnou situaci byl o burzu škol velký zájem. Jsme si vědomi, že je tato akce důležitá jak pro vystavovatele, tak i samotné žáky, proto jsme vyhověli přání středních a základních škol a akci za přísných hygienických opatření uskutečnili,“ dodává Milada Petrů.

ÚČAST A PREZENTACE JE DŮLEŽITÁ

Důležitost prezentace na regionálních burzách potvrzuje i Ivana Šuhájková ze Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hněvkovice: „Účast na burzách škol je pro nás velmi významná, účastníme se i v jiných regionech. Naše škola není velká, navíc ani nejsme z velkého města. Díky burzám se tak můžeme dostat do povědomí dětí, kterým představujeme naši školu,“ zmínila pedagožka a doplňuje, že pokud by se další burzy škol nemohly kvůli koronaviru konat, může to mít negativní dopad na počet potenciálních zájemců o studium na jejich škole.

Prezentaci škol za přínosnou považují i žáci osmých a devátých tříd, kteří si mimo jiné v Jindřichově Hradci pochvalovali širokou škálu vystavovatelů. „Na burze jsem si prohlédla všechny vytipované školy, navíc jsem se přítomných učitelů mohla zeptat na vybraný obor. Podle toho si porovnám podmínky a náročnost přijímacího řízení a rozhodnu se, na kterou školu se přihlásím,“ sdělila Tereza Kalvasová, žákyně 9. třídy ze ZŠ Jindřichův Hradec I.

ULEHČÍ VÝBĚR

Obdobně hodnotí tyto akce i Jan Velser, dnes už žák Střední školy ekologické a potravinářské z Veselí nad Lužnicí: „Burza škol je jediné místo, kde se může člověk podívat na všechny školy jako na celek, navštívit všechny školy je nemožné. Můžu si zde udělat takový výtažek toho, co jednotlivé školy nabízí,“ myslí si Jan Velser, který se před pár lety burzy účastnil jako návštěvník, tentokrát už jako žák střední školy s jeho vyučujícími.

Jelikož konání dalších burz omezilo vyhlášení nouzového stavu, přesunula oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory další burzy na prosinec. Třeboňská burza se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince, burza škol ve Vimperku se přesouvá na 8. prosince a v Táboře na 9. prosince. Burza v Českém Krumlově byla bohužel zrušena úplně. Listopadové termíny zůstávají zatím beze změny, finální rozhodnutí, jestli se burzy uskuteční, opět padnou až těsně před konáním všech akcí.