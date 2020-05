/JDEME NA JEDNO/ Na pivo a něco dobrého zase vyrazíte do hostince U černého koníčka.

Hostinský Karel Sarauer opět otevře vnitřní prostory budějovického podniku U černého koníčka. Zda se život vrátí do starých kolejí, ale netuší. | Foto: Karel Sarauer

Zdroj: Karel SarauerHostinský Karel Sarauer byl zaskočený, když se dozvěděl, že bude muset zavřít hospodu. U černého koníčka v Českých Budějovicích. U koníčka, jak je název hostince lidově zkracovaný, měli navařeno a nakoupené zásoby na víkend a pondělí. „Nevěděli jsme, co bude dál a hltali jsme zprávy, co nás čeká, jak se zařídit. V neděli jsme se alespoň připravili na prodej z okénka a nějaké rozvozy obědů na pondělí, ale jak to bude fungovat dál, nikdo nevěděl. Samozřejmě poptávka nebyla nijak valná a zákazníci vyčkávali, co bude,“ vypráví hostinský.