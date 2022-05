Hotel Concertino v centru Jindřichova Hradce má kapacitu 70 lůžek. Po dvou letech s covidem se jeho provozovatelé těší na sezónu bez omezení. "Pouze letní sezóna se povedla, protože lidé chtěli cestovat po České republice, když nemohli do zahraničí. V létě jsme dohnali, co se dalo, ale v ostatních měsících to spadlo zase na nulu," vzpomněl na uplynulé covidové roky ředitel hotelu Michal Švihálek. Rezervace už se podle něj začínají objevovat, po covidové době ale přišel nový trend. "Lidé rezervují až na poslední chvíli, protože čekají, jestli zase nebude nějaké omezení nebo jaké bude počasí. V předcovidové době nic podobného nebylo," poznamenal Michal Švihálek. Během uplynulých měsíců hotel obnovil některé pokoje a připravuje pro turisty jednu příjemnou novinku. "Chystáme automatizaci, aby hosté si mohli do budoucna vybrat, jestli se chtějí potkat se živým recepčním nebo si vše zařídí v pohodlí domova, pak už jen přijedou a otevřou si hotel i zámek od pokoje," přiblížil ředitel hotelu Concertino. Také jeho ale trápí neustále rostoucí ceny potravin i energií. "Bohužel nárůsty jsou neúnosné a není prostor, z čeho to vše zadotovat, takže velmi pozvolně a opatrně zvyšujeme ceny. Ač vstupy jdou nahoru v desítkách procent, tak jsme zdražili jen v řádu procent a ne u všeho, u některých položek si to nemůžeme dovolit, protože víme, že čím dál víc lidí bude mít hluboko do kapsy," vysvětlil Michal Švihálek.