Vystavené houby pocházejí především z oblasti Třeboňska a okrajově také z Novohradska. Stejně jako ostatní houbaři, má i Libuše Kotilová svá osvědčená místa, která nikomu neprozradí. "Letošní sezóna byla nejdříve taková chudá, ale teď po deštích se to rychle rozrostlo. Tam, kde ještě včera nic nebylo, teď rostou velké houby. Myslím, že pokud budou vhodné podmínky, porostou houby až do konce září," předpověděla mykoložka.

Vzácné holubinky i hřib pružný

Na výstavě v zámecké galerii jsou k vidění i méně časté druhy hub. "Našla jsem například holubinku půvabnou, kterou jsem tu už roky neměla. Z hřibovitých mám vystavený poměrně vzácný hřib pružný. Když je mladý, tak je krásně červený. Vždy se snažím, aby tu byla muchomůrka zelená i jízlivá, a lidé tak viděli, jak vypadají naše nejjedovatější houby," upřesnila Libuše Kotilová.

Návštěvníci se na výstavu hub jen hrnuli. Jen během první hodiny jich přišly desítky. "Náš vztah k houbám je velice kladný, protože máme totiž kořeny na jihu Čech. V lese mě potkat nechcete, o houbu bych se i poprala a nejradši bych tady ty vystavené hříbky ukradla, když je vidím. Chodíme tady houbařit každý den a včera jsme šly pěšky přes sedmnáct kilometrů. Houby si sušíme na niti," svěřily se turistky Milana a Blažena, které přijely do Třeboně z Prahy.

VIDEO: Třináctý ročník soutěže veteránů South Bohemia Classic odstartoval

Návštěvníci, kteří si svým úlovkem nejsou jistí, mohou využít i houbařskou poradnu. "Většinou jsem tu od tří hodin do pěti, lidé tu mohou houby nebo fotografie i nechat spolu s telefonním číslem a já jim pak zavolám. Lidé sem hodně nosí například nejedlý hřib medotrpký, který hojně roste tady na hrázích," poznamenala mykoložka Kotilová.

Výstava hub v Třeboni je velmi oblíbená a každoročně ji navštíví až 3 000 lidí. Do zámecké galerie se můžete přijít podívat až do 18. září. Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin. Za vstupné zaplatíte 30 korun.