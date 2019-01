Třeboň - Jak již Jindřichohradecký deník informoval, rada města Třeboně odvolala z funkce prokuristy třeboňských lázní starostu Jiřího Houdka.

Starosta Třeboně Jiří Houdek. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Hlavními důvody byly dlouhodobé neshody a špatná komunikace mezi představiteli lázní.

„Byla zde deklarovaná neochota ke spolupráci ze strany prokuristy ke generálnímu řediteli. Shodli jsme se i na tom, že samotná funkce prokuristy je nadbytečná," potvrdila místostarostka Třeboně Terezie Jenisová. Podle ní i rady města k řízení lázní stačí generální ředitel a jednatel společnosti.

Třeboňský starosta Jiří Houdek, který byl na pozici prokuristy od prosince roku 2010 až do 19. prosince letošního roku, vidí celou situaci jinak. „Považuji toto rozhodnutí za nešťastné," uvedl.

Jak popsal, v letošním roce objel většinu zdravotních pojišťoven, aby zde jednal o co nejlepších podmínkách pro lázně, hovořil s politiky o změně indikačního systému, aby se zlepšila celková situace v lázeňství, a v neposlední řadě se zasazoval o investice v podobě bazénu a nového provozu vodoléčby v Bertiných lázních, což by zajistilo lepší konkurenceschopnost.

„Naproti tomu byly vyzdviženy tři body, ve kterých jsem měl pochybit. Kromě nich bylo důvodem k mému odvolání také to, že jsem komunikoval pouze mailem, což také není zcela pravda," pokračoval.

Podle odvolaného prokuristy třeboňských lázní Jiřího Houdka byly jako hlavní pochybení uvedeny tři případy.

„Prvním z nich je to, že jsem generálního ředitele lázní nepozval na setkání s velvyslancem Spolkové republiky Německo, kterého jsem po lázních a městě provázel sám. Dalším bodem je to, že jsem jej nevzal na tiskovou konferenci Sdružení lázeňských míst České republiky, kterému já předsedám a posledním třetím bodem bylo to, že jsem generálního ředitele nevzal na společný oběd a dopolední program s generálním ředitelem vojenské zdravotní pojišťovny," vyjmenoval Jiří Houdek.

Hlavním důvodem, jenž byl také zmíněn na radě města Třeboně, která z pozice valné hromady třeboňských lázní starostu z funkce prokuristy minulý týden odvolala, bylo vyjádření Jiřího Houdka z předchozího jednání zastupitelstva. „Důvodem mělo být to, že jsem se vyjádřil, že rozpočet na rok 2014 tuneluje lázně a nekouká na to, aby se mohly stát konkurenceschopnými," objasnil starosta, který své odvolání z pozice prokuristy považuje za jakousi daň za vyučenou neposlušnému starostovi.

„Veškeré další konfrontace by ale mohly poškozovat lázně, a potažmo i město samotné. Každý z radních si v tomhle případě musí vzít odpovědnost sám za sebe," podotkl Jiří Houdek.

PETRA JOUZOVÁ