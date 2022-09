V průběhu závodu budou krátkodobě uzavřené i další silnice a ulice, kudy budou zrovna cyklisté projíždět. Půjde vždy ale o maximálně půlhodinové uzávěry řízené policií. „Dojezd poslední etapy závodu je již tradičně situován do centra Jindřichova Hradce, jelikož naši snahou je propagovat naše krásné město. Vzhledem k složitým uličkám v centru a snaze se vyhnout hlavním cestám, abychom minimalizovali dopady na dopravu v centru, jsme museli okruh naplánovat tak, že v důsledku znemožníme výjezd z centra,“ upozornil ředitel závodu Jan Hájek v dopise, který obyvatelé centra města našli ve svých schránkách.

Okolo jižních Čech 2022 je mezinárodní cyklistický etapový závod, druhý nejvýznamnější závod v silniční cyklistice v České republice, který se koná od 8. do 11. září 2022. Letos proběhne už jeho devátý ročník.

Závod se jede na čtyři etapy a budou se v něm rozdělovat dresy po vzoru Tour de France. Průměrná rychlost závodníků přesahuje neuvěřitelných 40 kilometrů v hodině. Závod zavítá celkem do sedmi startovních nebo cílových měst, kde už tradičně proběhne dvouhodinový kulturní program, a to před startem a také před příjezdem závodníků do cíle.