Plánovaný schodek rozpočtu na rok 2023 je 382 milionů korun. "Je to v důsledku chystané kompletní obnovy čističky odpadních vod a jejích technologií. Jen tato samotná akce by se měla pohybovat kolem částky 300 milionů korun. Budeme rádi, když se nám na to podaří získat dotaci," upřesnil starosta Michal Kozár s tím, že rozpočet na příští rok poznamenal i růst energií, které se promítnou do organizací zřizovaných městem i sportovišť.