Skupina by měla pomoci se záměrem, jak lépe začlenit vodní plochu do města. První seznamovací schůzka členů už proběhla. "Například rybáři avizovali, že by byli rádi, kdyby byla kotvící místa, případně by byly zachovány plochy, kde by mohli lovit ryby. Za turisty tam padlo, že by se chtěli dostat blíže k vodní ploše, posadit se tam a dát si svačinu nebo kávu. Za vlastníky bylo řečeno, že pokud by se udělala lávka kolem Vajgaru, je potřeba dohlédnout na to, aby se tam nehromadily odpadky a nevznikal nadměrný hluk," vyjmenoval starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár pohledy jednotlivých členů pracovní skupiny.

Podle starosty jsou ve hře kromě lávky, která by mohla vést kolem Vajgaru nebo skrz něj, i další varianty. "Na vajgarské straně by mohlo vyrůst i nějaké restaurační zařízení. Jedna z myšlenek je, že bychom tam chtěli také plochy, které by mohly městu něco i vydělat, ale nechceme z toho udělat lunapark, to není naším cílem," upozornil starosta. Pracovní skupina své závěry k Vajgaru zveřejní do konce června, poté je radnice předloží veřejnosti. Vzniknout by měly nejméně tři varianty možné proměny.

Plánovanou revitalizaci rybníka vítají i obyvatelé města. "Mně by se možná líbily nějaké lavičky u vody a určitě bych lépe upravila okolí rybníka, prořezala bych stromy a křoví, aby břehy byly přístupnější. Chtělo by to třeba i přidat koše na odpadky. Co si pamatuji, tak se mluvilo také o lávce na ostrov, tu bych ale nedělala, aby pak lidé ostrov neponičili," zamyslela se obyvatelka města Vlasta Kučerová.

S vylepšením přišel také další z místních David Kadlec. "Mně je líto, že máme ve městě tak krásný rybník, ale nemůžeme se v něm ani vykoupat. Určitě bych ho chtěl vyčistit a pak upravil okolí. Možná by nebylo špatné propojit Vajgar třeba s plovárnou, aby se mohli lidé koupat v bazénu i v rybníce," nastínil.

Proměna okolí rybníka půjde ruku v ruce s odbahněním Vajgaru. Město se na tuto nákladnou akci pokusí získat dotaci. "Zatím ale není stanovený program, do kterého bychom mohli Vajgar přihlásit. Musíme počkat, jak se bude vyvíjet na jednotlivých ministerstvech vypisování výzev a jestli připustí větší vodní plochy, protože Vajgar má 47 hektarů, pak bychom to dokázali," přiblížil Michal Kozár s tím, že akce už nesnese další odklad.

"Ideální by bylo, kdyby k odbahnění došlo co nejdříve. Když nám klesne hladina, tak už se stalo, že jsme museli zkracovat trať pro závody, protože nám lodě jezdily do bahna. Každý rok prodlení bude přinášet další a další a náklady, protože bude docházet k zanášení rybníka," popsal starosta Kozár. Časový horizont revitalizace vodní plochy ale vedení města zatím nedokáže odhadnout. Vše se bude odvíjet od termínu vypsání vhodné dotace.