První z nich se týká lávky u Lišného dvora. „Po pěti letech se podařilo získat majetkoprávní vypořádání pozemků na Lišném dvoře s Lesy České republiky. Rekonstrukci lávky jsme začali projektovat už před pěti lety. V tuto chvíli tedy můžeme projektovou dokumentaci dokončit, jak schválila rada města. Chtěli bychom ji do konce letošního roku mít připravenou,“ popsal radní s tím, že město zřejmě bude čekat na vypsání vhodné dotace, která by mu mohla s rekonstrukcí lávky finančně ulevit.

Další z dlouhodoběji řešených akcí, kterou město odkládalo a nemohlo dořešit, je bezpečnostní přeliv na Dolním rybníku v Dolní Radouni. „Konečně jsme dospěli ke kompromisu s vlastníky těch pozemků, které navazují na rybník, a začali jsme soutěžit firmu. Je už jasné, že tato akce bude mít přesah do nadcházejícího roku, proto musí její financování ještě schválit zastupitelstvo,“ uvedl Bohumil Komínek. Předpokládaná hodnota investiční akce je kolem tří milionů korun a město by ji rádo provedlo od letošního října do května příštího roku.

V návaznosti na probíhající opravu zadní fasády budovy městského úřadu v Klášterské ulici schválili radní zakázku na půdní vestavbu dvou dalších kanceláří. Dílo za 667 tisíc korun bez daně provede společnost Jindřichohradecká stavební. „Mělo by to být hotové ještě letos. Po podzimních volbách se stalo, že nás je tady více, a jednotlivé odbory mají další administrativu. Na sousedním úřadu v Janderově ulici, kde jsme v nájmu, je prostoru také čím dál méně a už nám docházejí možnosti, kam nové lidi posadit. Proto jsme rozhodli tímto způsobem,“ popsal radní.