S uzavírkami v Jindřichově Hradci a okolí města se v letních měsících roztrhl pytel. V pondělí zahájilo Ředitelství silnic a dálnic plánovanou rekonstrukci na hlavním tahu Třeboň - Jindřichův Hradec. Opravuje více než tři kilometry dlouhý úsek mezi obcemi Lásenice a Horní Žďár. Úplná uzavírka části frekventované silnice potrvá až do konce října. Řidiči se ale musí připravit na další dopravní nepříjemnost a to přímo na jedné z objízdných tras této uzavírky.

Uzavírky komplikují život v Jindřichově Hradci a okolí | Video: Jana Urbanová

Od pondělí 14. srpna se totiž kvůli rekonstrukci na tři týdny kompletně uzavře silnice z Jindřichova Hradce na Políkno. „Silnice bude neprůjezdná od konce obce Políkno po křižovatku ulice Mlýnské a Nežárecké v Jindřichově Hradci. V tomto úseku se bude modernizovat vozovka. Objízdná trasa pro veškerá vozidla bude obousměrně po silnici z Políkna přes Plavsko, Hatín a Buk do Jindřichova Hradce,“ upozornila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková. Uzavírka začne v pondělí v 6 hodin ráno a potrvá do soboty 2. září do 18 hodin. Omezení si zároveň vyžádá změny v zastávkách veřejné linkové i městské hromadné dopravy. Autobusová zastávka linkové dopravy Šindelna se po dobu uzavírky přesune na zastávku Nežárka. Stanice Rudolfov bude zrušená bez náhrady a stejně tak i zastávka MHD Políkno. Naopak zastávka linkových autobusů Políkno zůstane v provozu podle běžného jízdního řádu.

Začala uzavírka u Hradce. Řidiči vjížděli do zákazu, někteří si poničili auta

Řidiči už začínají být ze současné situace v Jindřichově Hradci a jeho okolí zoufalí. „Děkuji moc, vůbec mi nebude trvat cesta do práce do Českých Budějovic celý den. Zavřít cestu do Lásenice, teď Políkno, přestavba mostu u nádraží. Z Hradce se stává Černobyl (jen na vlastní nebezpečí) ještě prosím uzavřít cestu na Kardašku. Tam se mi zdá ještě cesta dobrá,“ napsal v jednom z mnoha komentářů na sociálních sítích řidič Michal. Každá z uzavírek je ale v režii jiné organizace a jejich termíny je obtížné naplánovat tak, aby se nepřekrývaly. „Opravu silnice na Lásenici provádí Ředitelství silnic a dálnic, oprava silnice na Políkno je zase v režii Jihočeského kraje. Rekonstrukce silnic je možné kvůli klimatickým podmínkám dělat jen v některých měsících v roce a v tomto případě se tyto dvě opravy potkaly. Modernizace silnice na Políkno ale bude trvat jen zhruba dva týdny a objízdné trasy jsou funkční,“ uklidňuje motoristy mluvčí Eliška Čermáková.

Dostat se do Jindřichova Hradce směrem od Třeboně, ale i projíždět samotným městem, začíná být nadlidský úkol. Od začátku dubna dopravu na výpadovce z Jindřichova Hradce na Prahu brzdí oprava mostu přes Nežárku u nádraží. Provoz v místě pouští kyvadlově semafory a především v ranních a odpoledních hodinách se u nich tvoří dlouhé kolony. Stavební úpravy zahrnují kompletní výměnu mostního svršku, od výměny spádového betonu, izolací, mostních říms a vozovky. Nové budou i odvodňovače, závěry a zábradlí. Dále pracovníci sanují také nosné konstrukce a spodní stavby. Práce na mostě u nádraží by měly trvat do poloviny října.

VIDEO: Rekonstrukce mostu u nádraží má před sebou ještě tři měsíce

Začátek druhého prázdninového měsíce přinesl také rekonstrukci silnice Dolní Skrýchov - Dolní Radouň. V pondělí 14. srpna, nejpozději ještě v úterý bude uzavřený úsek od kolejí v Dolním Skrýchově po křižovatku na Horní Skrýchov. Pro obyvatele Dolního Skrýchova, kteří bydlí za kolejemi, to znamená, že budou muset po oba dva dny místo objíždět kolem Rodvínova a přes Horní Skrýchov.

Život obyvatelům města nad Vajgarem komplikuje i oprava Václavské ulice, která je hlavní dopravní tepnou směrem od Třeboně do centra Hradce. Rekonstrukcí prochází poslední úsek silnice od křižovatky s ulicí Na Točně po kruhový objezd u Penny Marketu. Tato část Václavské je pro vozidla neprůjezdná, přístup do přilehlého sídliště Hvězdárna ale zůstal zachován. Práce omezily i cestující městskou hromadnou dopravou, autobusy totiž nezajíždí na zastávku u mateřské školy. Rekonstrukce Václavské by měla být hotová do 24. září.

Do Jindřichova Hradce se řidiči napřímo nedostanou ani směrem od Nové Bystřice. Cestu jim totiž komplikuje uzavírka průtahu Číměří. Objízdná trasa vede obousměrně z Nové Bystřice přes Klenovou, Kaprun, Kunžak, Člunek a Otín na Jiráskovo předměstí. Práce jsou naplánované do 27. srpna.