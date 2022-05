Mapa památkové oblasti v centru Jindřichova Hradce, Smetanův dům je vyznačen žlutě. Kliknutím mapu zvětšíte.Zdroj: městský úřad Místostarosta Radim Staněk (ODS) celou záležitost uvedl: „Koupí nabízeného objektu by došlo k ucelení původního areálu pivovaru a celý komplex by mohl být rekonstruován jako celek, přičemž získaný pozemek, který je sám o sobě velice důležitý, by bylo možné využít jako únikovou cestu, horní přístup k objektu pivovaru a zároveň by byl nespornou výhodou při rekonstrukci."

Dále doplnil, že realitní kancelář dům původně nabízela za 10 milionů korun. „Na základě toho jsme kontaktovali makléře s tím, že město by mělo zájem o koupi a zda by z ceny neslevil. Bylo nám vyhověno a nabídli nám cenu přes 8 milionů korun,“ popsal vývoj ceny nemovitosti. Město si následně nechalo zpracovat znalecký posudek na určení ceny takzvaně v místě a čase obvyklé. Tu určil na šest milionů korun.

„Snížení ceny bylo odmítnuto, neboť ji majitelka považovala za nepřiměřeně nízkou,“ dodal Radim Staněk.

Právě zmíněné sjednocení celého památkového areálu v okolí domu – tedy zámeckých stavení, vyhořelého pivovaru, Smetanova domu, budovy Muzea Jindřichohradecka a bývalé jezuitské koleje, dnes sídla muzea fotografie – je podle představitelů radnice snad nejpádnějším důvodem ke koupi nemovitosti.

Cena měla být nižší, ale dům je pro nás důležitý

Zastupitel Bohumil Komínek v následné diskuzi zmínil například to, že by se budova mohla stát součástí prohlídkové trasy pivovaru a soustředit se na život Bedřicha Smetany.

Jaký je stav domu?



Budova je částečně podsklepená se dvěma nadzemními podlažími bez obytného podkroví. Současný stav neumožňuje využití k jakémukoliv účelu bez rekonstrukce.



Stavení vyžaduje provedení rozsáhlých stavebních úprav, které budou omezené tím, že se jedná o nemovitou kulturní památku v památkové rezervaci města, i tím, že je z obou stran napojena na okolní nemovitosti.

"Celý areál pivovaru jsme ale koupili za sedm milionů a tento dům je nám nabízený za osm. Dům není v nijak dobrém stavu. Cena je ale taková, jaká je. Škoda, že jsme se nedomluvili alespoň na té částce ze znaleckého posudku. Dostáváme se tady v přepočtu na částku nějakých 10,5 až 11 tisíc korun za metr čtvereční v centru města, přičemž u pivovaru to tehdy bylo přes 2 tisíce za metr a už to se nám zdálo hodně. Má to pro nás ale význam i za tuto cenu," řekl Bohumil Komínek.

S komentářem přispěchala i Petra Blížilová (ČSSD), zastupitelka a zároveň vedoucí finančního výboru zastupitelstva města. „O ceně bych klidně jednala dál, protože když majitelka řekne, že neustoupí, to je prostě její vyjednávací taktika. My tím uděláme precedens – pro každého, kdo nám bude chtít prodat nějakou ruinu a zabejčí se a bude říkat ne, ne, ne, tak my ji nakonec koupíme. Navíc si myslím, že pro nás není zámecký pivovar úplně na pořadu dne. Řešíme ČOVku, opravy mostů, projekt sportovišť, kanalizace v místních částech. Máme projekty za miliardu, možná víc, takže dvě volební období na zámecký pivovar nedojde řada. Nic nás netlačí, to hned teď koupit, můžeme dál jednat a být stejně neústupní jako majitelka,“ uvedla.

Místostarosta Miroslav Kadeřábek (ČSSD) řekl, že dům je znatelně zchátralý jak kvůli dříve zanedbané péči ze strany státu, tak později i majitelů. „Pokud jsme pořídili pivovar a chceme ho zrekonstruovat a využívat, tak tato nemovitost je strategická a my si ji nemůžeme nechat ujít. To jsem konzultoval i s některými architekty, a ti mi říkali, že pokud bude možnost tento prostor koupit, tak neváhejte a kupte to.“

O sousedním pivovaru



V roce 2016 koupil jindřichohradecký úřad vyhořelou ruinu zámeckého pivovaru za 7,8 milionu korun. Předchozí vlastník koupil pivovar v roce 2002 za zhruba 1,5 milionu korun. Budovu dne 7. září 2011 poničil požár způsobený dětmi. Radnice poté, co ruinu koupila, vypsala anketu na využití stavby. Z té ale nic nevzešlo.



Během následujících let město investovalo do nouzových oprav ruiny, do zastřešení a podobně. Jako další se plánuje obnova krovu, oprava komínu a fasády nebo další vyklízení vnitřních prostor.





Pivovar jsme navštívili poté, co jej město koupilo:

Osm milionů bylo pro některé překážkou

Proč "Smetanův" dům?



V minulosti byl dům součástí areálu zámeckého pivovaru a sloužil pro bydlení správce pivovaru. V letech 1831 - 1835 v něm žil a učil se mladý Bedřich Smetana, syn sládka.

Zastupitel Jan Pokorný (HSaR+Svobodní) řekl, že pro koupi Smetanova domu za nabízenou cenu hlasovat nemůže.

Tomeš Vytiska (KSČM) uvedl v diskuzi: „Upřednostnil bych to, jestli pro ten objekt máme využití, nebo nemáme. To je to základní. Víme, co bychom s domem dělali? Pokud ne, tak bych ho nekupoval jenom proto, že se to automaticky nabízí. Pokud nemáme plán, tak se do toho nežeňme.“

Místostarosta Radim Staněk (ODS) reagoval: „Pro budoucí využití, a nejen pro rekonstrukci pivovaru, je důležitý ten pozemek. Pro toho, kdo o tom bude v budoucnosti rozhodovat, je podle mého názoru zásadní tento pozemek vlastnit.“

Stanislav Mrvka, bývalý starosta města a nynější zastupitel, komentoval: „Rozumím, že cena se zdá vysoká, ale musím tady podpořit kolegu Staňka. Pokud budeme chtít zahájit rekonstrukci pivovaru, tak nemůžeme jezdit přes zámek a nemůžeme jezdit úzkou branou u Domu gobelínů. Jedná se o strategický pozemek a pokud budeme chytří, tak na rekonstrukci můžeme vydolovat peníze z programu národní památkové péče.“

Místostarostka Magda Blížilová (ANO) odpověděla: „Co se týká přístupu, ve Smetanově domě je taky brána, ale bohužel tam velká technika také neprojede. Co jsme se ptali, tak brána i klenba jsou památky, takže ta se neodstraní a jsme tam, kde jsme byli. Druhá věc je, že vy tady pořád mluvíte o pozemcích, ale my kupujeme budovu a o tu se budeme muset starat. Dopadneme stejně jako s pivovarem, že budeme několik možná desítek let budeme jenom udržovat a zastřešovat.“

Hlasování zastupitelů.Zdroj: městský úřad

Zastupitelstvo následně koupi Smetanova domu schválilo, a to 17 hlasy (zelená) z 24 přítomných zastupitelů. Jeden hlas byl proti (červená), šest zastupitelů se zdrželo (žlutá). Dva byli z jednání omluveni (modrá), jeden se nedostavil (šedá).

