Hradec plánuje výsadbu izolační zeleně

Jindřichův Hradec - Město by do roku 2020 mělo snížit imise o 35 procent. Pomoci s tím má také nová výsadba zeleně.

Křižovatka u nádraží v J. Hradci bude jedním z míst, kde město nechá vysadit izolační zeleň.Foto: Deník/Milan Soldán

Zatím dvou lokalit v Hradci se týká projekt izolační zeleně. První z návrhů řeší sadové úpravy na sídlišti U Nádraží. „Zabýváme se pouze pozemky ve vlastnictví města. Je zde navržena výsadba 21 stromů za zhruba 365 tisíc korun,“ sdělila místostarostka Petra Blížilová.



Další návrh řeší Rezkovu ulici, a to v celém rozsahu od příjezdu do města od Kardašovy Řečice až ke kruhovému objezdu u Kuniferu. Zde projekt navrhuje výsadbu na sedmi různých místech (křižovatka u nádraží, zelený pás u autobusového nádraží, kruhový objezd u Lidlu, stromořadí u hasičské stanice, zeleň u protihlukové zdi, stromy u hypermarketu Albert a protihluková zeleň u sídliště Vajgar). Zde by úpravy vyšly na 1,8 milionu.





Město nyní žádá o dotaci na podporu sídelní zeleně ze Státního fondu životního prostředí, která mu může přinést až 150 tisíc korun (s tím, že město 30 tisíc korun přispěje ze svého rozpočtu). Tyto peníze by tak pokryly alespoň části uvedeného plánu, konkrétně novou výsadbu a ošetření stávající zeleně u kruhového objezdu u Lidlu a u objezdu poblíž bývalé prodejny Billa.