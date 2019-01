Jindřichův Hradec – Václavskou ulici, která spojuje hlavní tah na Budějovice a historické centrum Hradce, může čekat v nadcházejících měsících výrazné omezení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Dokument s návrhem investičních akcí městského úřadu, který doplňuje rozpočet, totiž zmiňuje plán na druhou etapu oprav Václavské.



„Jednat by se mělo o celkovou rekonstrukci ulice v úseku od křižovatky s Mlýnskou po křižovatku s ulicí U Nemocnice,“ vysvětlil jindřichohradecký radní pro rozvoj a dopravu Bohumil Komínek s tím, že úřad má nachystanou projektovou dokumentaci rekonstrukce.

Vše ale závisí na tom, zda městský úřad v letošním roce dostane dotaci. „Právě na případné dotaci záleží, zda začneme soutěžit stavební firmu a plánovat práce. Zatím je předběžné vymýšlet si nějaké termíny,“ doplnil Bohumil Komínek. Město by se podle rozpočtu na stavbě finančně podílelo zhruba osmnácti miliony.



Úřední návrh investičních akcí zmiňuje také další plány na této trase mezi hlavní silnicí na Budějovice a centrem Hradce, totiž vznik kruhového objezdu v místech poblíž čerpací stanice, kde se z hlavního tahu odpojuje silnice vedoucí právě do centra. Ten radnice ve spolupráci s vlastníky okolních pozemků plánuje už několik let.



„Tato záležitost se neustále vyvíjí, neustále kolem toho běží nějaká jednání, ale zatím jsou bez jakéhokoliv závěru. V podstatě jsme slíbili, že v rámci podpory podnikání se toho finančně zúčastníme, ale nejdřív ze všeho v tom musí mít jasno vlastníci sousedních pozemků a také společnosti, které na nich plánují výstavbu,“ sdělil starosta Stanislav Mrvka.