Řešení inteligentních budov, inovace v oblasti infrastruktury a zlepšení služeb pro obyvatele města. To jsou podle tajemníka úřadu Karla Holého hlavní cíle memoranda, které radnice uzavřela s ČVÚT a dalšími organizacemi.

„Aktivity v rámci memoranda nejsou přímo specifikovány a omezeny, současně tak předmětem memoranda uzavřeného na dobu deseti let není jakákoliv forma finanční podpory,“ upřesnil.

Jindřichův Hradec by se díky této spolupráci mohl stát partnerem pilotních projektů. „Uvidíme, co nám to přinese, ale přínosem to být může a město se tímto může dostat do popředí,“ dodal tajemník.

Podle radního Bohumila Komínka má ČVÚT mnoho vlastních projektů, ale čistě ve formě studií.

„Proto došli k tomu, že by jejich nápady chtěli začít implementovat do skutečnosti. Měli jsme například myšlenku ohledně zateplování, konkrétně u 4. základní školy. Diskutovali jsme, co zateplení přineslo, jak se má větrat, jestli tam třeba mají přibýt větráky. To je jedna z věcí, kde bychom mohli začít spolupracovat. Nabídli bychom školu, kde by si našli prostor, nějakou dobu by tam měřili. Tím by si mohli vytvořit metodiku postupu lepšího zateplování budov, což pomůže i nám,“ nastínil jeden z projektů.