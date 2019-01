JIndřichův Hradec - Jindřichohradečtí zastupitelé schválili letošní rozpočet. Schodek je téměř 40 milionů.

Vlkovští dostanou podle nového rozpočtového určení daní méně peněz. | Foto: Ilustrační foto: Deník/Miroslav Kucej

Schvalování rozpočtu pro letošní rok, které bylo na programu středeční schůze jindřichohradeckého zastupitelstva, se obešlo bez vážnějších komplikací a názorových střetů. Zastupitelé se totiž s návrhem rozpočtu seznamovali dlouho dopředu a sporné body si vyjasnili na pracovní schůzce, jež se konala již před několika týdny. Samotné hlasování tedy bylo spíše formalitou. Město hodlá v roce 2013 utratit 476 milionů korun. Hodně se má investovat zejména do silnic. Nejvyšší investiční položkou tak bude kompletní rekonstrukce komunikace z Horního Žďáru do Dolní Pěny. Schodek rozpočtu, který činí 39 milionů, pokryjí přebytky hospodaření z minulých let.Jediným, kdo se do kritiky rozpočtu pustil, byl předseda hradecké ODS Tomáš Blábolil, který sice členem zastupitelstva není, ale využil svého občanského práva a zpoza řečnického pultu vyplísnil město, že Hradečáky o rozpočtu nedostatečně informovalo.

„Je smutné, že i mně, jako představiteli významné politické strany, byl návrh dlouho zatajován," stěžoval si Blábolil. S tím ovšem vedení Hradce nesouhlasí. „Nevím, jaké panují v ODS poměry, že předsedovi něco zatajují vlastní straníci. Všichni zastupitelé totiž měli potřebné dokumenty dostatečně dlouho dopředu a navíc byl od 8. února vyvěšený kompletní návrh na stránkách města," podivil se místostarosta Pavel Vejvar.