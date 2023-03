Zařízení, které se stará převážně o pacienty v terminálním stádiu onkologického onemocnění, požádalo město o částku ve výši 180 000 korun. Zastupitelé ale pro hospic nakonec odhlasovali 100 000 korun. Chybějící finance na zajištění provozu má kompenzovat sbírka, která spontánně vznikla na portálu Darujme.cz. "Iniciativa jde mimo hospic, založila ho paní Šárka Lorencová. Jako hospic to samozřejmě vítáme, protože naše financování je stále ještě vícezdrojové a bez darů od individuálních osob a firem se stále ještě neobejdeme. V tomto případě jsme velmi rádi, že situace kolem hospice není obyvatelům Jindřichova Hradec lhostejná," komentovala za Hospic sv. Kleofáše Petra Pfeiferová.

Sbírka je vypsaná na 80 000 korun, což je částka, která chybí do požadované sumy. Do pondělního odpoledne se na účtu sbírky sešlo necelých 20 tisíc korun. "Stačí, aby pětina obyvatel Jindřichova Hradce věnovala 40 korun. Zařaďte se mezi ně. Když ne tímto prostřednictvím, můžete přispět přímo na účet Hospicu sv. Kleofáše. To nejdůležitější je, abychom jeho pracovníkům poslali vzkaz, že nám tady v Jindřichově Hradci není jejich práce lhostejná," vyzvala dárce organizátorka sbírky Šárka Lorencová, která sama přispěla částkou tisíc korun.

Individuální dotace zastupitelstvo projednávalo na svém jednání 22. února. Většina finančních požadavků ale neprošla v plné výši. Hospic podle vedení města získal na provoz stejnou sumu, jako v roce 2022. "Zároveň jsem se domluvil s paní ředitelkou, že jim zkusím vyjít vstříc s dalším řešením provozu a tím město bude kompenzovat zbývající finance. Nabídli jsme hospici nové prostory na sídlišti U Nádraží v areálu bývalé školky, kde sídlí také charita. Vyřeší se tím problémy s parkováním, které jsou v rámci současné výdejny hospice u nemocnice," vysvětlil starosta Michal Kozár s tím, že zázemí hospice v Jindřichově Hradci včetně výdejny se do nových prostor může přesunout už v květnu. Pokud by vedení Hospice sv. Kleofáše nabídku odmítlo, je město podle slov starosty připravené dále vyjednávat a kompenzovat peníze na provoz jinak.

Hospic sv. Kleofáše v loňském roce pomohl celkem 21 lidem z Jindřichova Hradce a desítkám dalších v Třeboni a okolí. Náklady na pomoc, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou 1 429 korun za jeden den a jediného pacienta. Tyto peníze musí hospic sehnat prostřednictvím dotací, veřejných sbírek a od soukromých i firemních dárců.