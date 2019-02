Tito tři vzdušní mušketýři zavzpomínají na doby, kdy jednotlivě či s Display teamem šířili slávu našeho letectva v Československu i v zahraničí. Jak výstižně napsal ve svém mailu Václav Vašek: „Představíme pár slajdů a videí o tom, jak se hnuly ledy v druhé polovině osmdesátých let uvolněním informovanosti veřejnosti o vojenském letectvu, jak pokračovalo předvádění vojenské letecké techniky u nás a jak tato aktivita následně přerostla do mezinárodního měřítka. To vše fungovalo do doby, kdy letectvo souběžně s celou armádou, cestou permanentní redukce, dospělo do stadia komorního sboru…“



Beseda se uskuteční v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka v pátek 22. února od 18 hodin, vstup na setkání je volný.



Vladislav Burian