Jindřichův Hradec - Od čtvrtka je na úřední desce města vyvěšený návrh rozpočtu města pro letošní rok. Obyvatelé jej mohou připomínkovat písemně do 22. ledna nebo ústně na jednání zastupitelů 30. ledna.

Finální schválení letošního rozpočtu je zase o krok blíž. Naposledy se jím na svém středečním jednání zabývali radní města. Teď už nic nebrání tomu, aby se dokument dostal na stůl zastupitelům, kteří jej mohou schválit.



„Vzhledem k tomu, že se nám termín schvalování rozpočtu posunul, tak už víme, že hospodaření roku 2018 je přebytkové,“ uvedla místostarostka Magda Blížilová s tím, že přebytek hospodaření pokryje letošní schodek rozpočtu. „Radní návrh rozpočtu jednohlasně schválili a doporučili zastupitelům ke schválení,“ řekla.



Zastupitelé budou dokument schvalovat či neschvalovat ve středu 30. ledna od 16 hodin v sále Střelnice. Tam se k návrhu rozpočtu mohou vyjádřit i občané.



Mluvčí radnice Karolína Bartošková k městským financím uvedla, že město mělo k prvnímu lednu na běžných účtech a termínovaných vkladech téměř 416 milionů korun. „Na konci roku je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 418 milionů,“ sdělila s tím, že město v současné době město žádné závazky z přijatých úvěrů.



Co se největších letošních investic týče, patří mezi ně výstavba nové kanalizace a čističky odpadních vod v Děbolíně. Náklady na stavbu rozdělenou do několika let se pohybují kolem 63 milionů, v rozpočtu na letošek je zaneseno 30 milionů. Další velkou položkou je rekonstrukce hvězdárny, kde město zaplatí 22 milionů za stavbu a 19,6 milionu za technologie.

Rozpočet Jindřichova Hradce pro rok 2019:

Příjmy: celkem 568 480 550 Kč

Výdaje: celkem 626 095 500 Kč

Schodek ve výši 57 614 950 Kč bude v plné výši pokrytý přebytkem hospodaření z minulých let.