Do květinářství v Klášterské ulici přišlo jen během první půlhodiny od otevření dvanáct lidí. "Objednávali jsme asi trojnásobek toho, co běžně. Bodují hlavně růže, tulipány, frézie i karafiáty. Za poslední roky je MDŽ ze svátků nejsilnější. V průměru tady zákazníci utratí kolem dvou set korun," řekla Lenka Uhrová, majitelka květinářství a dodala, že ceny květin neměnila, přestože jejich dodavatelé mírně podražili.

Také v Zahradním centru evidují největší zájem právě o MDŽ. "Chodí převážně muži a berou spíše menší kytičky po třech růžích nebo karafiátech. Občas někdo vezme větší kytičku třeba za pět set korun. Většinou ale zákazníci utratí kolem dvou set korun," shrnula floristka Irena Přílepková a přidala recept na delší výdrž květin. "Růže by se měly pravidelně seřezávat, stačí třeba jen půl centimetru a dát do vody výživu. Voda by se také měla denně měnit. U tulipánů je lepší co nejstudenější a nemusí jí být tolik jako u růží," poradila.

Do módy se navíc vrací retro květiny. "Lidé často přijdou a chtějí karafiát s asparágusem, tak jako před padesáti lety. Někteří zákazníci si to vyloženě vyžadují," podotkla vedoucí zahrady Zahradního centra Petra Bednářová.

O něco prázdněji bylo v úterý v prodejně Z Lásky kvítka. Většinu květin tu totiž dělají na zakázku. "Stálí zákazníci si u nás objednávají květiny dopředu, my už známe jejich vkus a připravíme je na míru. Děláme sezónní kytice, takže nejvíc jsou to tulipány, sasanky nebo frézie. Průměrně u nás zákazníci utratí kolem pěti set korun za kytici," vyčíslil spolumajitel květinářství Marek Poláček a doplnil, že lidé kupují i jarní sesazované nádoby se živými květinami.

Podle zákazníků květinářství je MDŽ důležitým svátkem. "Růže kupuji pro dceru a synovu přítelkyni. Tento svátek by se měl určitě dodržovat. Mezinárodní den žen je totiž všeobecný, ne například jen pro matky," poznamenal zákazník květinářství Petr z Jindřichova Hradce.

MDŽ si v Česku podle průzkumu agentury STEM/MARK připomíná více než čtvrtina dospělé populace. Podle ekonomů dosáhnou výdaje spjaté s tímto svátkem zhruba 550 milionů korun.