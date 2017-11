Hradečáci, pozor. Na obou náměstích se začne kopat

Jindřichův Hradec – Na Masarykově náměstí se v příštích měsících budou chodci potýkat se stavebními pracemi.

Přechody pro chodce na jindřichohradeckém Masarykově náměstí, které čeká změna. Foto: Deník/Lenka Novotná

Od 13. listopadu až do konce května příštího roku začne totiž radnice opravovat přechody na náměstí a v ulicích Klášterská a Růžová. Důvodem k tomu je soudem nařízená úprava materiálu na přechodech s ohledem na slepce. Na práce padnou téměř dva miliony korun bez daně.



Stavět se bude také na náměstí Míru, a to konkrétně v části před Masnými krámy, kde bude vznikat rozšíření chodníku a úprava vjezdu směrem ke staré radnici a pěší zóně v Panské ulici. „Tyto práce budou až do 20. prosince provádět hradecké Služby města, a to za cenu zhruba 350 tisíc korun bez DPH,“ sdělil místostarosta Bohumil Komínek.