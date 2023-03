Květinářství Fantazie v centru Jindřichova Hradce naskladnilo před MDŽ zhruba o 50 procent květin více, než obvykle. "Máme plný sklep navázaných květin, abychom usnadnili mužům rozhodování, protože málokterý muž přesně ví, jakou květinu chce. Kupují se hodně menší květiny, převážně jarní, například tulipány. Většinou muži utratí za květiny do 200 korun," upřesnila majitelka květinářství Olga Sedláčková. MDŽ podle ní oproti Valentýnu nebo jiným svátkům vede na plné čáře. "Chodí k nám pro květiny nejen starší ročníky, ale přibývá těch mladších. Hodně kupují i ženy, například dcery dávají kytičku maminkám i babičkám," doplnila.

Do popředí se stále více dostávají i karafiáty. "Lidé mají rudé karafiáty a asparágus spojené s minulou dobou, kdy v květinkách nic moc jiného nebylo. Jejich obliba ale rok od roku stoupá a v současné době je boj karafiáty vůbec dostat. Pokud si je například budete chtít objednat dva dny před MDŽ, tak už je seženete obtížně," podotkla Olga Sedláčková. Zároveň poradila, jak obdrženou květinu uchovat co nejdéle hezkou a čerstvou. "Ideální je denně květinu seříznout zešikma a vyměnit vodu, pomůže také, pokud se na noc umístí někam do chladu," doporučila.

Od středečního rána zažívali frmol také v Zahradním centru na Jiráskově předměstí. "Prodali jsme najednou dvakrát 22 růží. Je vidět, že tento svátek začíná držet i mladá generace. Prvním zákazníkem byl mladík, kterého tipuji asi na 25 let a vázala jsem mu tři kytičky. Mladých chodí stále více, což je dobře," konstatovala zahradnice Irena Přílepková. Také ona sleduje stále stoupající zájem o karafiáty. "Největší zájem je už tradičně o tulipány a růže. Velká poptávka je ale i po karafiátech, lidé si je často vyžádají. Před chvílí jsem zrovna dělala retro květinu karafiát a asparágus," dodala.

Vkus oslovených mužů byl různý. Pro ženy brali květiny řezané i živé. "Koupil jsem petrklíč mamince, mojí ženě, protože jí mám rád a jsem rád, že jí můžu udělat radost. Myslím si, že MDŽ je určitě důležitý svátek a dodržuji ho pravidelně," řekl Lubomír Vacek z Lásenice. Pro tulipány si do zahradnictví přišel Petr Matoušek. "Vzpomněl jsem si na přítelkyni a mamku. Pamatuji si, jak můj táta nosil domů karafiáty. Já jsem ale koupil tulipány. Mezinárodní den žen nedržím pravidelně, ale je potřeba žehlit průšvihy," zavtipkoval. Retro květině dal přednost Petr Štěbeták z Jindřichova Hradce. "Kupuji karafiáty pro kolegyně z práce jako za dřívějšího režimu. Jsme starší ročníky, takže držíme takovou tradici, je to určitě hezké," uzavřel.

Mezinárodní den žen si v Česku podle průzkumu agentury STEM/MARK připomíná více než čtvrtina dospělé populace. Do květin a jiných darů letos podle odhadů investujeme zhruba 630 milionů korun.