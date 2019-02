Jindřichohradecko - Města a obce na Jindřichohradecku již v těchto dnech kalkulují, kolik budou občané platit v příštím roce za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Komunální odpad. Ilustrační foto. | Foto: Alena Šatrová

Dobrou zprávou pro obyvatele Jindřichova Hradce je, že rada města souhlasila s vydáním nové vyhlášky, která stanoví poplatek ve stejné výši jako loni, tedy 500 korun. Celkové náklady na provoz systému sběru a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob činily loni v Jindřichově Hradci 13 380 501 korun, na osobu tedy 605 korun. „Pokud vyhlášku schválí i zastupitelé, město bude v příštím roce doplácet na jednoho obyvatele 105 korun," uvedla mluvčí radnice Karolína Průšová.

Právě celkové náklady vynaložené na likvidaci odpadu jsou stěžejním číslem pro výpočet poplatku pro občany na příští rok.

Ve Stráži nad Nežárkou se již dlouhá léta daří držet cenu těchto plateb oproti jiným městům na velmi nízké úrovni. Občané s trvalým pobytem platí pouze 400 korun za rok. „Nízké paušální platby máme z důvodu místní skládky, ze které dostáváme nazpět určitou část financí, proto si můžeme dovolit občanům nastavit nižší platby," vysvětlil starosta Jiří Krupička.

Připlatí si pouze vlastníci bytu nebo domu, kde není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu. Jinak na tom nejsou ani majitelé stavby určené k rekreaci. Ti ročně zaplatí částku ve výši 684 korun.

Nízké platby mají i řadu let v Nové Bystřici, kde sazba poplatku za kalendářní rok činí 450 Kč. Velkou výhodu mají důchodci, kteří zaplatí pouze 350 Kč ročně. Dle slov starosty Nové Bystřice Vladimíra Bláhy by poplatky mohly do nového roku zůstat stejné. „Vše ještě musí schválit zastupitelstvo města, ale snažím se o to, aby se poplatky nezvýšily a zůstaly pro občany stejné jako v tomto roce," uvedl.

Ve Studené si občané naopak připlatí. Zde jsou roční náklady na vývoz odpadu 700 korun s tím, že stovku doplácí obec. „Nebudeme zvyšovat ani snižovat paušální poplatky za odpad, vše zůstává," sdělil starosta Vítězslav Němec.

Obec Číměř má oproti ostatním městům a obcím systém jednorázových známek. Naplněná popelnice odpadem tak vyjde místní občany na 55 korun. Záleží tedy na každém, jak často chce odpad vyvézt. K vyvezení odpadu stačí nalepit zakoupenou známku přímo na popelnici. Oproti ročním paušálním poplatkům, které se platí dle počtu osob v domácnosti, systém známek počet neřeší. Pro mnohé je tím pádem tento způsob výhodný. Ten, kdo žije sám, tak může ročně ušetřit i stovky korun. „Člověk se moc nezamýšlí nad tím, jestli je pro něj výhodnější známkový systém, nebo roční paušální platba. Záleží také na tom, zda obyvatelé třídí odpad a nezanesou si popelnici vším možným," uvedla obyvatelka Číměře Ilona Nováková.

V Dačicích ani v Třeboni zatím novou odpadovou vyhlášku neprojednávali. „Většinou je to záležitostí prosincového zastupitelstva," zmínila tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová.