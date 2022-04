Václavskou čeká opět kompletní rekonstrukce včetně vodovodu, kanalizace, výstavby nové dešťové kanalizace, stavebních úprav veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě. „Rekonstrukce bude provedena v úseku navazujícím na třetí etapu, a to od křižovatky s ulicí Československých legií až za křižovatku s ulicí Na Točně. Práce začnou 2. května a hotovo by mělo být 14. října letošního roku,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Objízdná trasa povede během uzavírky okolními ulicemi.

Václavská ulice prochází postupnou rekonstrukcí už od března roku 2017. Práce na na všech třech úsecích v celkové délce zhruba 600 metrů trvaly přibližně 15 měsíců a stály 45 milionů korun. Letos by měla jindřichohradecká radnice nechat zpracovat projekt na poslední, pátou etapu rekonstrukce Václavské ulice. Půjde o 300 metrů dlouhou část od točny po nový kruhový objezd směrem k silnici první třídy směrem na Třeboň.

Opravovat se ale letos bude také páteřní komunikace na jindřichohradeckém sídlišti Vajgar. Důležitá silnice na průtahu lokalitou je ve špatném technickém stavu a nutně potřebuje komplexnější zásah.

Radní rozhodli, že komunikaci opraví firma SWIETELSKY za cenu 9,5 milionu korun s DPH. Do výběrového řízení se přihlásily celkem tři společnosti. "Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající obrusné vrstvy na obou směrech páteřní komunikace na sídlišti Vajgar v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Jáchymova (u plaveckého bazénu) po křižovatku s ulicí Na Řečičce (včetně této křižovatky). Jedná se o opravu (výměnu) asfaltové obrusné vrstvy komunikace s lokální sanací konstrukční vrstvy a opravu a zřízení nového odvodnění dešťových srážek," upřesnila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková.

Rekonstrukce komunikace na průtahu sídlištěm Vajgar bude probíhat v letních měsících a hotovo by mělo být nejpozději do konce srpna. Oprava povrchu silnice bude prováděna po menších úsecích tak, aby stavba co nejméně omezila parkovací stání a provoz.