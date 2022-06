Odpoledne plné her, soutěží, zábavy a laskomin se konalo po dvouleté odmlce způsobené pandemií koronaviru. O to však byla tentokrát hojnější účast a z malých i velkých návštěvníků akce doslova čišela dobrá nálada. Děti plnily řadu úkolů na stanovištích, kde o ně pečovali učitelé a další pracovníci školy, a za to je čekala sladká odměna, skákací hrad, diskotéka a samozřejmě bohaté občerstvení, které z části zajistili rodiče dětí.