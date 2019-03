Králičí hop je podle pořadatelů poměrně nová sportovní disciplína, při které závodí člověk se svým králíkem, jehož vede na vodítku a postroji. Na regulérní průběh celé soutěže dohlíží kvalifikovaný rozhodčí.

Sobotní mistrovství bude prvním, které se bude konat na jihu Čech. Své výkony předvedou nejlepší závodníci a králíci z celé republiky, k vidění bude i několik zahraničních šampionů. Mistrovství se totiž mohou zúčastnit jen ti závodníci s králíky, kteří splnili kvalifikační podmínky na určených kvalifikačních závodech.

Pořadatelé uvádějí, že ušatí sportovci budou závodit celkem ve čtyřech disciplínách – v rovinné dráze (na programu od 9 do 11.30 hodin), skoku vysokém (od 11.30 do 13 hodin), parkuru (od 13 do 17 hodin) a skoku dalekém (od 17 do 18 hodin). Rovinná dráha a parkur jsou vyhlášené ve třech výkonnostních kategoriích rozdělených na střední, těžkou a elitní třídu.

Dospělí diváci, kteří se chtějí přijít na – minimálně pro Jindřichohradečáky – netradiční závody podívat, zaplatí za vstup 70 korun. Děti do jednoho metru výšky mají vstup zdarma a starší mládež zaplatí padesátikorunu.