Šetření dopadlo i na jindřichohradecký zámek. Dříve osvětlená památka od prvního zářijového týdne téměř potemněla. "Osvětlení vnější části zámku kolem potoka, kde byly velké reflektory, je vypnuté. Šetří to peníze především městu, protože bylo napojené na veřejné osvětlení. Vnitřní část zámku zůstala nasvícena i z hlediska bezpečnosti," vysvětlil kastelán Jan Mikeš. Správci zámku ale nezůstali jen u nasvícení památky. Šetřit se bude i na jiných místech.

"Už necvrliká voda v zámecké kašně u Rondelu, poslední žárovky, které byly neúsporné, tak se vyměňují za úsporné. Depozitáře, které byly ve Španělském křídle vždy temperované, protože je to důležité kvůli ochraně exponátů, letos budeme temperovat pouze v případě neudržitelných teplot. Pokud to ale jen trochu půjde, celé Španělské křídlo bude zazimované a netemperované, což bude největší úspora," popsal Jan Mikeš. Podle kastelána by všechna zmíněná opatření mohla znamenat úsporu na energiích až 20 procent.

Stoupající náklady na provoz pociťují také v jindřichohradeckém bazénu. Dopady drahých energií ale návštěvníci v podstatě nepoznají. „Pětadvacetimetrový plavecký bazén, který má mít podle vyhlášky 25-28 stupňů, se snažíme držet spíše při té nižší hranici. Relaxační bazén, který je teplý a lidé sem kvůli němu jezdí, necháváme kolem 30 stupňů. Dále se také snažíme, aby se při nočním úklidu využívalo co nejméně elektřiny, protože právě noční proud zdražil poměrně výrazně,“ uvedla vedoucí bazénu Marcela Kůrková. Ceny vstupného i přes rostoucí náklady zůstávají na stejné úrovni.

„Zdražovali jsme letos v únoru a v tuhle chvíli žádné další zvyšování neplánujeme. Nárůst cen energií zhruba o deset procent jsme schopní sanovat z našich ekonomických výsledků. Ke konci srpna byl bazén na nule, takže provoz se nedostal do ztráty,“ doplnila Marcela Kůrková.

Snahu o šetření zatím nepocítí ani návštěvníci kulturních akcí v jindřichohradeckém Kulturním domě Střelnice. „Lidem do kina, na ples i v divadle musíme zatopit, protože v bundách tam určitě sedět nebudou a nebo vůbec nepřijdou. Přes léto jsme nakoupili úsporné žárovky, snažíme se méně svítit a jinak šetřit, ale v kulturních prostorách prostě nemůže být zima,“ konstatoval vedoucí kulturního domu Martin Jedlička. Vstupné na akce ani do kina se podle něj zatím nezdražovalo. O jeho případném zvýšení vzhledem k vyšším nákladům by musela rozhodnout až nová rada města.