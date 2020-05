Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci budou od pondělí 25. května povoleny návštěvy v Nemocnici Jindřichův Hradec. Bude ale nutné dodržet podmínky, které vycházejí z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

Nemocnice Jindřichův Hradec. Ilustrační foto. | Foto: Archiv nemocnice

Návštěvy jsou povoleny maximálně v počtu dvou osob. Návštěvní doba bude beze změn. Do nemocnice je tedy možné přijít v pondělí až pátek od 15 do 16 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 15 hodin. Návštěvníkům se bude měřit teplota. Pokud bude vyšší než 37 stupňů, nebudou mít do nemocnice povolený vstup. Vyplňovat budou také epidemiologický dotazník.