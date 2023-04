Zrušení by se mělo dotknout poboček na sídlištích Vajgar a Hvězdárna, další z pošt je pak součástí depa v Jarošovské ulici. V provozu by měla zůstat jen pobočka poblíž městského úřadu v Husově ulici. Podle starosty to ale není šťastné řešení. "Jedná se o historickou budovu, která nemá uzpůsobenou zástavbu pro větší koncentraci lidí, parkovací místa kolem jsou značně nedostatečná, pokud by měla obsluhovat celé město," zdůvodnil starosta a dodal, že centrem Hradce je rybník Vajgar a nikoliv historické jádro. I proto je pobočka na stejnojmenném největším hradeckém sídlišti pro město prioritou. "Pobočka číslo čtyři, která by měla být uzavřena, obsluhuje sídliště Vajgar, kde žije asi sedm tisíc lidí. To je třetina obyvatel města. Pošta by proto měla zvážit, jestli by tato pobočka neměla zůstat zachována," vysvětlil starosta.

Je rozhodnuto. Víme, které pobočky zruší Česká pošta v Jindřichově Hradci

Absenci poštovní pobočky by si těžko dokázali představit i samotní obyvatelé sídliště Vajgar. "Samozřejmě, že by nám chyběla, protože celému sídlišti slouží jen tato jedna pošta. Chodí sem hodně lidí a u přepážek často bývají fronty, především v době, kdy senioři dostávají důchody. Sama jsem už starší generace a spíše, než něco řešit přes mobil, raději zajdu osobně na poštu a takových lidí jsou tady spousty," uvedla Eva Dvořáková. Poštovní pobočku by postrádal i další z obyvatel lokality. "Všechno dávám přes poštu, ať už jsou to balíky, pohledy nebo doporučené dopisy. Určitě je hodně využívaná, například když jsou Vánoce nebo Velikonoce, tak stojí fronty lidí až ven. Pokud by ji zrušili, tak bych musel využívat doručovací boxy, které tady před pár dny postavili," konstatoval Jiří Toman a ukázal směrem k prodejně Jednoty, kde schránky nově stojí.

Schůzka starosty Jindřichova Hradce s vedením pošty ohledně budoucnosti poboček ve městě by se měla uskutečnit v pátek 21. dubna. "Dali jsme si žádost o analýzu jednotlivých poboček, jejich vytíženosti, ekonomických nákladů na provoz pobočky, rozsah zabezpečení služeb a případně, jestli budou tu hlavní budovu pošty, pokud by zůstala zachována, rekonstruovat a jakým způsobem se k tomu chtějí postavit," nastínil starosta Michal Kozár, který doufá, že schůzka přinese kompromisní řešení celé situace.