Změn ve složení obchodů v historickém jádru města nad Vajgarem si všímají i samotní obyvatelé. "Chybí tady například obchod s dekoracemi, keramikou a dárkovým zbožím tady na pěší zóně, ten zanikl po covidu. Nejsou tu teď žádné suvenýry. Pak si vzpomínám, že z náměstí Míru směrem do Svatojánské ulice byly čerstvé produkty, ryby, zvěřina a nějaké paštiky, to po covidu úplně skončilo, zanikly i restaurace a hotely," posteskla si obyvatelka města Pavlína. Podobně to vidí i další dotázaná. "Zavřeli tady pekárnu DK open, chybí mi v centru třeba sportovní potřeby, zverimex nebo nějaká ta bageta do ruky a podobné rychlé občerstvení," konstatovala obyvatelka města Jana.