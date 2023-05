Jindřichův Hradec si připomene 730 let od založení města ve velkém. Oslavy vypuknou o prvním červnovém víkendu a nabídnou pestrý program ve stylu Rozmarného léta. Kromě koncertů, stánků a dalšího doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit i na pokus o nový český rekord v co největším počtu lidí v plážovém oblečení na jednom místě. Loňské Dny města přilákaly na pět tisícovek návštěvníků.

Dny města každoročně navštíví několik tisícovek lidí. | Foto: Archiv města Jindřichův Hradec

Nabitý víkend odstartuje v pátek 2. června koncertem českobudějovické kapely Anima a skupiny Tatabojs na náměstí Míru. V sobotu 3. června se program odehraje na více místech. "Náměstí Míru bude patřit hudbě a budou zde připravené stánky s občerstvením. Program začíná od 10 hodin, kdy zahraje dechová hudba Budvarka, od 13 hodin vystoupí dačická jazzová skupina Sebranka s Julií Noskovou a od 15 hodin se můžeme těšit na zpěvačku Lenny. V sedm večer nás čeká vystoupení ABBA Revival," nalákala na program mluvčí města Eliška Čermáková.

Další program si připravilo Muzeum fotografie a moderních obrazových médií. Děti od 11 a 14 hodin zabaví představení v podání Divadla Kubko. V průběhu celého dne si nejmenší mohou užít stanoviště se soutěžemi a různými aktivitami. V provozu bude v muzeu fotografie také fotokoutek s rekvizitami k tématu Rozmarného léta. Ve spolupráci s Domem gobelínů proběhne v muzeu od 17 hodin módní přehlídka, která uzavře soutěž Textilní fantazie a porota následně ocení tři nejzajímavější modely.

Novobystřické nádraží zkrášlila malovaná zeď. Dílo před vandaly hlídají kamery

V Husových sadech se pak na sobotu od 10 do 18 hodin chystá Bleší trh ve prospěch Hospicové péče sv. Kleofáše. Předměty k prodeji je možné darovat přímo hospicu, a to denně do 17 hodin od 22. května do 2. června na adrese Husova 156. Pro blešák jsou vhodné různé věci do domácnosti, keramika, sklo, porcelán a knihy. Tentokrát ale dostanou prostor i zájemci, kteří se chtějí blešího trhu zúčastnit jako prodejci. V tom případě se musí na místě registrovat ve stánku hospice, kde budou organizátoři přítomní už od osmé hodiny ranní. Poplatek za prodej činí 100 korun a poputuje právě hospicové péči.

Hlavním tahákem akce je pak pokus o zápis do České knihy rekordů ve stylu filmu Rozmarné léto. Proběhne v neděli 4. června od 13 hodin v aquaparku u plaveckého bazénu. Město v pondělí 15. května spustilo registraci účastníků. "Zaregistrujte se včas, abyste byli nejen přímými účastníky této zajímavé akce, ale získali také jedno z 500 stylových triček na památku. Registrujte se buď na e-mailu: popelkova@jh.cz nebo osobně v informačním středisku v Panské ulici," poradila mluvčí radnice Eliška Čermáková.

Opěrná zeď v dačické Kapetově ulici se dočká opravy

Jindřichův Hradec se do České knihy rekordů v minulosti zapsal už čtyřikrát. Městu se podařilo shromáždit nejvyšší počet Bílých paní na jednom místě, má na kontě největší pětilistou růži tvořenou lidmi, vlak poskládaný z největšího počtu lidí i olympijské kruhy sestavené z největšího množství lidí.

Oslavy ve městě završí v neděli od 18 hodin koncert Hudby hradní stráže na náměstí Míru. Vstupné na všechna vystoupení a koncerty je volné.