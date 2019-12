„Doufám, že na škole nyní dojde ke zklidnění situace. Přeji nové ředitelce, aby měla hodně trpělivosti a tolerance. Nebude to mít jednoduché,“ zmínila jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

Do neveřejného výběrového řízení, které proběhlo 14. listopadu, se přihlásilo šest uchazečů. Vítězka Lenka Vetýšková na hradeckém gymnáziu pracuje pět let. „Za provizorní ředitelkou školy a mnou je od srpna veliký kus intenzivní a poctivé práce. Proto byla má kandidatura logickým krokem,“ zmínila budoucí ředitelka. Do ředitelské funkce oficiálně nastoupí 1. ledna 2020.