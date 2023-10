Ceny starosty Jindřichova Hradce za rok 2023 putovaly k novým majitelům. Křišťálové růže si v pátek 20. října v sále Kulturního domu Střelnice z rukou Michala Kozára převzalo pět hradeckých osobností.

Cena v kategorii Věda a vzdělávání – Miloslav Vokáč | Foto: Poskytlo město Jindřichův Hradec

Nominovali je sami obyvatelé města za celoživotní práci a zásluhy o rozvoj Hradce. Každý z oceněných si kromě ceny odnesl také pamětní list a zapsal se do pamětní knihy. Slavnostní večer doprovodil koncert slavných árií z děl Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a dalších.

V kategorii věda a vzdělávání cenu obdržel dlouholetý ředitel jindřichohradeckého gymnázia Vítězslava Nováka Miloslav Vokáč. Ve funkci působil od roku 1991 až do roku 2018. Jeho hlavním zájmem byla spolupráce v oblasti mezinárodních vztahů. Gymnázium udržuje partnerské vztahy se slovenskými Zlatými Moravci, německým gymnáziem v Neckargemündu, gymnáziem v rakouském Kremsu a Zwettlu. Právě díky výborným vztahům jindřichohradeckého gymnázia a gymnázia v Neckargemündu vznikla i spolupráce obou měst a v roce 1996 uzavřela partnerskou smlouvu. Miroslav Vokáč se zasloužil také o vznik festivalu Folková růže, který měl 24 ročníků.

V oblasti kultury a zájmové činnosti si cenu převzala herečka a členka Divadelní společnosti Jablonský Ladislava Ratajová. Od roku 1999 zastávala po dobou devíti let funkci ředitelky této organizace. Dlouhé roky působila také v Jindřichohradecké činohře. V roce 2001 rozšířila řady skupiny herců z místního zámku a zapojila se do nočních prohlídek s bílou paní, kde zůstala 16 let až do jejich zániku. V roce 2011 se zúčastnila zahraničního výjezdu Divadelního spolku Jablonský do Irska, který se konal ve spolupráci s českou ambasádou v Dublinu. Za celých 50 let svého působení v divadle vytvořila stovky rolí.

Jako doma. Tak se mohou cítit novopečené maminky v hradecké nemocnici

Za sport Křišťálovou růži získal dlouholetý funkcionář jindřichohradeckého fotbalu Stanislav Beran. Od deseti let byl členem TJ Slovan Jindřichův Hradec jako hráč. V roce 2002 se stal předsedou fotbalového oddílu Slovanu a později i předsedou celé TJ Slovan. Díky jeho vedení se zvýšila úroveň mládežnického fotbalu ve městě a okolí, žákovská družstva se probojovala do republikových soutěží. Stál u zrodu nového klubu FK J. Hradec 1910 a byl do roku 2011 jeho předsedou. Jako dlouholetý funkcionář jindřichohradeckého fotbalu dostal na podzim loňského roku nejvyšší ocenění Fotbalové asociace České republiky.

V kategorii podnikání si cenu odnesl Tomáš Blábolil. Od roku 1996 vybudoval několik firem a dnes je významným zaměstnavatelem regionu. Přes stavební a vodohospodářskou činnost se postupně dostal také k developerské a dnes pod jeho taktovkou dostávají staré, zanedbané areály novou moderní podobu. Na svém kontě má několik zajímavých projektů jako je například Obchodně-medicínské centrum sv. Florián, hotel Florian Palace, obytný soubor Na Palásku, závod na výrobu polystyrenu Rapol nebo bytový komplex Panorama. Stará se také o ty, kteří to potřebují. Prostřednictvím Nadačního fondu RBB Invest směřuje svoji pomoc především k nemocným nebo jinak handicapovaným dětem i dospělým, podporuje mladé sportovce a sportovní i kulturní akce pro veřejnost.

Radní vybrali firmu, která opraví rozhlednu u Děbolína. Kolem vyroste lešení

Za sociální a humanitární oblast byl oceněn starosta dobrovolných hasičů Jaroslav Chalupský. Během školních let začal navštěvovat kroužek mladých hasičů u Sboru dobrovolných hasičů v Jindřichově Hradci. V roce 1972 se z něj stal hasič profesionál. Od roku 1998 až do roku 2008, kdy svou profesionální dráhu ukončil, pracoval jako operační důstojník HZS Jihočeského kraje v Jindřichově Hradci. Nerozlišoval konec pracovní doby a volný čas, ani jestli je dobrovolný nebo profesionální hasič. Svůj přístup se snažil a snaží předávat dál mladším kolegům. Generální ředitelství HZS ČR mu udělilo medaili Za zásluhy o bezpečnost. Obdržel i mnoho čestných uznání. V současné době je starostou sboru dobrovolných hasičů.