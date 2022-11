Oblíbená jindřichohradecká restaurace Udírna loni svatomartinské speciality nenabízela. Letos ale husí menu přichystala na pátek, sobotu i neděli, kdy bývá obvykle zavřeno. "Budeme nabízet klasickou husu, lokše a sladké zelí i svatomartinské pivo a víno. Jako specialitu pak zákazníci budou moci ochutnat husí burgery nebo originální husí Foie gras," nalákal majitel restaurace Petr Kadlec. Čtvrtka husy včetně přílohy vyjde na 490 korun. Ti, kteří by si chtěli přijít pochutnat na svatomartinských specialitách, si ale musí svá místa v Udírně předem rezervovat.

Hodovat se od pátku do neděle bude i v další hradecké v restauraci U Lucerny, která se specializuje na tradiční českou kuchyni. Svatomartinské menu nabízí každý rok. "Připravujeme husí vývar s nudlemi, čtyři druhy knedlíků, dva druhy zelí a pečenou barbarii, což je husokachna z chovu z Horního Žďáru. Je trochu šťavnatější a lepší než klasická husa," poznamenala provozovatelka restaurace Dagmar Kubáková a dodala, že k jídlu nesmí chybět dva druhy svatomartinských vín. Rezervace na padesátku míst k sezení už ale jsou plné a restaurace musí přidávat termíny v příštím týdnu. Podnik má totiž stálé zákazníky, kteří si svatomartinské speciality nenechají ujít. "Čtvrtku husokachny s přílohou a polévkou i svatomartinskými rohlíčky budeme nabízet za 550 korun. Loni jsme měli porci za 480 korun, ale od té doby výrazně vzrostly náklady nám i na nákup hus," posteskla si Dagmar Kubáková.

Od pátku do neděle si na menu s husou pochutnají i zákazníci v dalších jindřichohradeckých restauracích Kozlovna Měšťan a Střelnice. Na tradiční svatomartinskou pochoutku lidé budou moci chodit až do deváté hodiny večer. "Budeme nabízet husí čtvrtky 800 gramů a k tomu knedlíky špekové, houskové, bramborové i bramborové se slaninou a dva druhy zelí. Jako zákusek plánujeme bavorský vdoleček se šlehačkou," vyjmenoval chystané menu majitel dvojice restaurací Petr Špaček s tím, že svatomartinské víno restaurace nenabídnou. Kapacita obou podniků je 160 míst a pár volných k rezervaci ještě zbývá. I tady si ale zákazníci musí připlatit. Za porci husy s přílohou dají 499 korun. Loni to bylo zhruba o 150 korun méně.