Finanční úřad zanikne také v Třeboni. Pobočka přitom slouží až pro 25 tisíc lidí a denně jich sem docházejí desítky. "Jsem opravdu dost naštvaná, protože lidé třeboňský finanční úřad hodně využívají. Budu dělat daňové přiznání pro příští rok, protože jsme prodávali dům a paní tady v Třeboni mi řekla, že budu muset už do Jindřichova Hradce. Nevím, kde to tam dohledám a hlavně nevím, jak to budu stíhat, protože pracuji i do půl čtvrté a mám to hodinu cesty," postěžovala si klientka třeboňského finančního úřadu Bohumila Pekařová ze Suchdola nad Lužnicí.

Radost ze zrušení pobočky nemá ani starosta lázeňského města Jan Váňa. "Myslím si, že digitalizace a podávání dokumentů elektronicky je u nás stále v plenkách a vůbec se neví, jak se to osvědčí a kolika lidem to zkomplikuje život. Stát by měl přitom dbát na to, aby občanům život ulehčil, což se neděje. Pokud pracovníci finančního úřadu obdrží přes datovou schránku daňové přiznání s chybou, nastane problém s jeho opravou. Pokud ale přišel klient osobně na pobočku, bylo možné vše vyřešit na místě," konstatoval starosta Třeboně Jan Váňa a doplnil, že kvůli přesunu pobočky do Hradce budou lidé mít vyšší náklady kvůli dojíždění.

Zrušení pobočky finančního úřadu přitom podle slov starosty Třeboně závratné úspory nepřinese. "Podle mě je to nesmysl. Všichni stávající úředníci dostali nabídku práce, což znamená, že počet zaměstnanců se nesníží. Podle ministra financí se za tři roky díky této akci ušetří 150 milionů, což je 50 milionů ročně a na 77 poboček je to nějakých 650 tisíc. To je tak akorát topení a svícení, čili provoz těch budov. Jen pro porovnání o jaké částce se bavíme, Třeboň má na investice pouze v letošním roce bez fondů asi 180 milionů," vypočítal Jan Váňa. Do bývalého sídla finančního úřadu v Třeboni se s největší pravděpodobností přesune úřad práce.

Stejný osud jako třeboňský finanční úřad potká od července i pracoviště v Dačicích. Vedení města se ale s jeho rušením smířit nehodlá a chce udělat maximum pro zachování pobočky. "Nedávno nám zrušili kontaktní pracoviště katastrálního úřadu, kdy tady byla paní už několik let pouze jeden den v týdnu na pár hodin, teď nám ruší finanční úřad. Jsme z toho upřímně nešťastní. Příští týden ve středu máme u nás v Dačicích schůzku s ředitelem Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a ředitelkou finančního úřadu z Jindřichova Hradce. Dostal jsem také za město i Mikroregion Dačicko pověření, abych napsal ministrovi financí dopis, kde ho žádáme o to, aby nerušil kontaktní pracoviště finančního úřadu tady v Dačicích," přiblížil starosta Miloš Novák.

Dačický finanční úřad už přitom několik let funguje v omezeném režimu pouze v pondělí a ve středu. "Lidé si na to zvykli a bylo to pro ně pořád přijatelnější, než kdyby museli jezdit do Jindřichova Hradce. Z Dačic tam sice jede autobus, ale když si například najdete obec Budeč, která je na okraji okresu na hranici s Vysočinou, tak pokud někdo bude chtít fyzicky dojet na úřad do Jindřichova Hradce, pak je to na celodenní výlet se svačinou," poznamenal starosta Novák, který doufá, že se mu rozhodnutí ministerstva financí podaří ještě zvrátit.

V Jihočeském kraji zaniknou od července kromě pracovišť finančních úřadů v Třeboni a Dačicích také pobočky v Blatné, Kaplici, Milevsku, Soběslavi, Trhových Svinech, Týně nad Vltavou, Vimperku a Vodňanech. Zrušené úřady mají nahradit zvláštní linky pro telefonické konzultace a v době podávání daňových přiznání pracovníci také rozšíří výjezdy do obcí.