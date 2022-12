Na večer s vánočními koledami se pečlivě připravují také školáci v Základní umělecké škole v Třeboni. Akce Česko zpívá koledy se tu účastní téměř od samého začátku a vždy se těší velkému zájmu. V době před covidem zpívala na třeboňském náměstí více než stovka lidí. "Děláme to jiným způsobem, než ostatní, protože nejen zpíváme ale i hrajeme naživo," podotkl ředitel třeboňské ZUŠ Matouš Řeřicha s tím, že děti na akci nacvičují přibližně měsíc. "Příprava probíhá v hodinách a pak jsou i samostatné zkoušky," doplnil ředitel školy.

Školáci si atmosféru společného zpívaní užívají a na akci se pokaždé těší. "Začínali jsme s panem doktorem Luďkem Švejcarem z Třeboně, poté se zpívání koled rozrostlo na všechny pobočky. Není to jen otrocké zpívání, pokaždé se snažíme podle možností mít připravené jiné aranže, například jazzové nebo rockové, aby se to neopakovalo. Zkoušíme různé obměny nástrojů a hledáme něco, co ještě nebylo," přiblížil Matouš Řeřicha.

Zpívat se dnes bude na všech místech, kde má třeboňská základní umělecká škola pobočky. "Sídlíme v Třeboni, Suchdole nad Lužnicí, Lomnici nad Lužnicí a také v Českých Velenicích," vyjmenoval ředitel třeboňské ZUŠky s tím, že do akce se tradičně zapojí desítky dětí.

Kompletní seznam míst, kde se budou večer zpívat koledy včetně zpěvníků, najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz.